Ile Maurice: Augmentation des prix - Kader Bhayat revisited avec l'annonce sur le gaz?

Quelqu'un a-t-il administré un véritable coup de Jarnac au Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, qui vient de faire l'objet de l'accueil populaire le plus spectaculaire jamais reçu par une personnalité mauricienne en terre étrangère?

En effet, alors que les médias indiens mais aussi internationaux consacraient des reportages sur l'accueil débordant réservé au Premier ministre indien dans l'Etat indien du Goudjerate et que les Mauriciens savouraient les images de cette visite, une institution devait vite descendre le Premier ministre de son piédestal pour donner à la population un argument pour maudire le gouvernement. Et cela en raison de l'énorme augmentation dans le prix du gaz ménager. Ainsi, au lieu de discuter de la prestation du Premier ministre et de son épouse Kobita, les Mauriciens n'ont parlé que du nouveau coup porté à leur portefeuille.

Maurice a connu pareil épisode dans le passé. En effet, une situation semblable s'était produite dans la nuit du vendredi 8 octobre 1982 quand une augmentation des produits pétroliers fut annoncée à la MBC juste après une déclaration de Paul Bérenger à la télévision. Cela neutralisa l'effet de l'initiative de communication de Paul Bérenger pour au contraire braquer l'attention de la population sur les dépenses additionnelles qu'ils allaient encourir.

Nommé ministre des Finances après le 60-0 de 1982, Paul Bérenger s'était vu confier la tâche d'expliquer aux Mauriciens pourquoi des mesures de redressement économique et financier s'imposaient au prix de sacrifices à être subis par la population. En raison de sa popularité personnelle et ses talents de communication, Paul Bérenger parvenait à faire les Mauriciens avaler certaines mesures difficiles mais nécessaires. Ainsi, il avait réussi son numéro à la MBC mais l'effet fut immédiatement détruit par l'annonce d'augmentation des prix des produits pétroliers. Cela à l'initiative du ministère du Commerce dirigé par Kader Bhayat.

A partir de cet incident, une animosité mutuellement dévastatrice se développa entre Paul Bérenger et Kader Bhayat et cela créa un malaise qui déboucha sur la démission même du ministre des Finances le 19 octobre 1982. Raison invoquée : des coups bas de l'intérieur même du gouvernement. Paul Bérenger reprit son poste quelques jours plus tard mais le ver était déjà dans le fruit et le MMM connaitra un éclatement dans les mois qui suivirent. Kader Bhayat se rangea fermement dans le camp Jugnauth pour aider à former le MSM avec le concours de Harish Boodhoo.

Etoile filante du MMM depuis 1976 après son élection aux côtés de Rajiv Servansingh et Noël Lee Cheong Lem, Kader Bhayat agit comme fer de lance de Paul Bérenger tant que le MMM était dans l'Opposition. Mais après le 60-0, les relations entre lui et le leader du MMM prirent une autre tournure.

La coïncidence veut que depuis s le 28 février 2022, un entrepôt de la State Trading Corporation (STC) porte le nom de Kader Bhayat. Et cela à l'initiative personnelle de Rajiv Servansingh, nouveau directeur de la STC, ancien compagnon d'armes de Kader Bhayat et ex-chairman des compagnies aéroportuaires sous gouvernement Ramgoolam.

Et voilà que le pays voit jouer sur la scène politique un nouvel épisode genre Kader Bhayat. Pourquoi n'a-t-on pas attendu quelques jours encore avant d'annoncer cette augmentation du gaz ?