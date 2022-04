Cote d'Ivoire: BAD - En prélude aux Assemblées annuelles 2022, une conférence de presse annoncée, ce mercredi

Le Groupe de la Banque africaine de développement tient ses Assemblées annuelles 2022, du 23 au 27 Mai 2022, à Accra au Ghana. En prélude à ses Assemblées annuelles, la Bad organise une conférence de presse, en visioconférence, le mercredi 20 avril 2022, sous le coup de 14h Gmt.

La conférence de presse sera animée par Vincent Nmehielle, secrétaire général du Groupe de la Banque ainsi que Kevin Kariuki, vice président chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Changement climatique et de la Croissance verte, Kevin Urama, économiste en chef et vice président par intérim chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances et d'autres vice-présidents. Les Assemblées annuelles selon l'institution financière africaine, sont l'événement le plus important du Groupe. Elles réunissent environ 3 000 délégués et participants chaque année. Elles permettent à l'institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Elles constituent un forum unique d'échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias. Le thème de l'édition 2022 est : " Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ". Ce rendez-vous qui va se tenir sur cinq jours va donner l'occasion aux pays membres régionaux de discuter de la nature du soutien attendu de la part des partenaires mondiaux du développement, ainsi que du coût estimé du renforcement de la résilience et de la transition énergétique juste pour leurs économies.