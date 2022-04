Cote d'Ivoire: Réconciliation nationale, économie, social... - Ouattara fait, aujourd'hui, le point sur l'état de la Nation

Le Chef de l'Etat prononce ce matin, à Yamoussoukro, un important message devant les députés et sénateurs réunis en congrès.

Message d'espoir. Le discours du Président Ouattara, aujourd'huià Yamoussoukro, de- vant les députés et les sénateurs réunis en congrès, tracera de nouveaux sillons pour le développement de la Côte d'Ivoire. Outre le bilan d'étape qu'il présentera, il fera sûrement des projections pour la Côte d'Ivoire de demain. En termes de bilan, il parlera, à coup sûr, de la réconciliation nationale amorcée depuis 2011. Ce processus, avec la réussite de la 5e phase du dialogue politique, est sur les rails. Il a permis de rapprocher les Ivoiriens qui, après la crise post-électorale de 2011, se regardaient en chiens de faïence. Il a également permis à de nombreux compatriotes réfugiés dans les pays limitrophes de rentrer au pays. Les proches de l'ancien Président Laurent Gbagbo à l'origine de la crise post-électorale ont même retrouvé leurs postes dans l'administration. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix.

Grâce aux actions du Chef de l'État qui marche dans les pas de son "père" Félix Houphouët-Boigny, les Ivoiriens vivent en harmonie, même si certains hommes politiques se promènent de village en village pour semer à nouveau les graines de la division. Le chef de l'exécutif fera également le point sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Celle-ci, malgré la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus qui a mis de nombreux pays à genoux, est reluisante. Après un taux de croissance économique positif d'environ 2% en 2020 et de 6,5% en 2021, la Côte d'Ivoire poursuivra cette dynamique en 2022, avec un taux de croissance projeté à environ 7%. C'est ce qu'a annoncé le Président Alassane Ouattara à l'occasion du traditionnel message du nouvel an le 31 décembre 2021. Selon un rapport de la Banque mondiale publié le 10 mars, ,"l'économie ivoirienne a, certes, été durement secouée par la crise de la Covid-19, mais elle n'a pas abdiqué. Mieux, la Côte d'Ivoire est à nouveau sur une dynamique de forte croissance qu'elle pourrait maintenir à moyen et long terme, si elle améliore la productivité des secteurs clés de son économie, sa politique de concurrence et renforce son cadre règlementaire pour les rendre plus favorables au développement du secteur privé, tout en diversifiant ses exportations". Comme on peut le voir, la Côte d'Ivoire a une très bonne santé économique. Sa dette est maîtrisée.

Concernant l'Union monétaire économique ouest-africaine (Uemoa), le ratio dette/Pib admis est de 70%. La Côte d'Ivoire, en 2021, se situait à moins de 50%. Le Chef de l'État pourrait présenter toutes les actions qui ont permis d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Accélération de la politique d'adduction en eau potable avec le projet eau pour tous. Extension du réseau électrique, électrification de nombreux villages et ménages avec le programme électricité pour tous. Construction de plusieurs centres de santé, de dispensaires, d'hôpitaux régionaux, de centres hospitaliers régionaux et réhabilitation et équipement des centres hospitaliers universitaires. Il y a aussi la lutte contre la vie chère. Le gouvernement consent des efforts énormes pour éviter que les populations ressentent de plein fouet la surenchère des prix sur le marché. Des milliards de francs Cfa ont été décaissés pour subventionner des produits de première nécessité.

En termes de perspectives, le Président Ouattara pourrait partager avec les Ivoiriens sa vision 2030 de la Côte d'Ivoire avec de grands projets structurants, pour aller plus loin dans l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. En plus du bilan et de la présentation des perspectives qu'il fera, de nombreux observateurs du landerneau politique ivoirien s'attendent à ce qu'ils fassent une annonce comme celle de 2020, où il avait décidé de ne pas briguer un autre mandat alors que la Constitution lui en donnait la possibilité. Il a dû revenir malgré lui sur sa décision, après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du Rhdp à la présidentielle de 2020. Cette annonce pourraitêtre la nomination prochaine d'un nouveau vice-Président. Après la démission de Daniel Kablan Duncan en 2020, ce poste prévu par la Constitution est resté vacant. Wait and see, disent les Anglais.

Tous les Ivoiriens ont les yeux tournés et l'oreille tendu vers Yamoussoukro