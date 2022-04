Cote d'Ivoire: Primature - Le Président Alassane Ouattara réitère sa confiance en Patrick Achi

Monsieur Patrick Achi a été nommé comme nouveau Premier Ministre par le Président de la République, Alassane Ouattara, qui s'exprimait sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro.

Nommé Premier Ministre le 26 mars 2021, Patrick Achi a présenté la démission de son gouvernement au Président de la République, Alassane Ouattara le 13 avril 2021. Technocrate averti, Patrick Achi est titulaire d'une Maîtrise de Physique obtenue en 1979 à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, d'un diplôme d'Ingénieur de l'École supérieure d'électricité et d'un Master en Management de l'université Stanford. De 1983 à 1992, Patrick Achi occupe les fonctions de consultant chez Arthur Andersen au bureau de Paris et de directeur technique au bureau d'Abidjan, couvrant les divisions Conseils des pays francophones d'Afrique occidentale et centrale. De 1995 à 1997, Patrick Achi contribue à la réforme du système de gestion des finances publiques en tant que conseiller du ministre des Finances. Entre 1997 et 1999, il est conseiller technique au ministère de l'Énergie et est chargé de la réforme du secteur des énergies. En 1999, Patrick Achi travaille à la réforme de la filière café-cacao au cabinet du Premier Ministre Seydou Diarra. En octobre 2000, Patrick Achi est nommé ministre chargé des Infrastructures économiques. Il conserve ce poste jusqu'en février 2010.

Sous la présidence d'Alassane Ouattara, Patrick Achi est reconduit au même poste, du 11 avril 2011 au 11 janvier 2017. En janvier 2017, Patrick Achi est nommé secrétaire général de la Présidence de la République. À la suite de la désignation de Hamed Bakayoko comme Premier Ministre en juillet 2020, en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, décédé, Patrick Achi est nommé ministre d'État, en plus de sa fonction de Secrétaire général de la Présidence de la république. Le 8 mars 2021, Patrick Achi est nommé Premier Ministre à titre intérimaire. Il est confirmé à ce poste trois semaines plus tard, soit le 26 mars 2021, suite au décès de l'ancien Premier Ministre Hamed Bakayoko. Patrick Achi est né le 17 novembre 1955 à Paris. Pour ce congrès, sur les 350 parlementaires en fonction, 340 étaient présents à Yamoussoukro. La première adresse du Président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement s'était tenue le 05 mars 2020 à Yamoussoukro. Le congrès est la réunion des deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) qui se retrouvent au même lieu et au même moment pour exercer des activités prévues par la Constitution.