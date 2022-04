Togo: Une leçon de bonne gouvernance à nos usurpateurs

Si nous avons choisi de thématiser un tel sujet, c´est tout d´abord pour informer sur ce qui se passe en Allemagne sur le plan politique ou autre, et qui sort un peu de l´ordinaire. Les Togolais n´ont-ils pas un lien particulier avec ce pays d´Europe avec lequel ils partagent une partie de leur histoire ? Deuxièmement, c´est pour faire un parallèle entre ce qui se passe de politiquement, voire d´humainement inacceptable chez nous de la part de nos dirigeants de façon impunie, et la manière presque tatillonne de faire de la politique en gérant la chose publique pour l´intérêt commun en Allemagne par exemple. En comparaison à la corruption endémique, aux drames humains et sociaux qui se jouent impunément et presque quotidiennement au Togo à cause de la mauvaise gouvernance, les raisons qui ont conduit à la démission des deux femmes ministres allemandes pourraient être considérées, du point de vue togolais, comme une peccadille.

Madame Anne Spiegel, 41 ans, est, ou plutôt était ministre de la famille dans le gouvernement fédéral allemand. Elle n´aura pas pu résister, malgré le soutien de son parti " Les Verts" et surtout malgré le soutien du chancelier Olaf Scholz. Elle a dû rendre son tablier dans l´après-midi de lundi 11 avril 2022. Comment en est-on arrivé là ? La ministre"verte"de la famille vient de payer pour ce que ses adversaires politiques considèrent comme un faux pas commis quand elle était encore ministre de l´environnement dans la Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz). Elle est accusée d´avoir, dix jours après les dramatiques inondations dans cet état en juillet 2021, passé avec sa famille quatre semaines de vacances en France, au lieu de s´occuper, en tant que ministre de l´environnement, des victimes et des travaux de réparation.

Pour faire face aux critiques et aux demandes incessantes de démission, son cabinet avait tenu dans une mise au point à rappeler que la ministre a assisté depuis son lieu de vacances aux conseils des ministres par vidéo-conférence, qu´elle était en permanence joignable et qu´elle aurait même interrompu ses vacances le 10 août 2021 pour revenir voir de près la situation qui prévalait. Selon toujours la mise au moins du ministère de Madame Spiegel, elle serait partie en France pour les vacances après avoir mis sur pied une cellulle de crise chargée de s´occuper de l´approvisionnement en eau potable, du traitement des déchets et des eaux usées. Le fait que Madame la ministre soit mère de quatre enfants et qu´elle ait tenté de jouer sur ce volet familial pour se justifier, n´a pas non plus empêché sa chute. En fait s´il n´y avait pas eu une première démission de la ministre de l´environnement du gouvernement régional de la Rhénanie du Nord-Westphalie (Nordrhein-Westfalen) ; les pressions et critiques contre Madame Spiegel n´auraient peut-être pas été aussi virulentes et n´auraient pas abouti à sa démission.

Ursula Heinen-Esser, deuxième ministre démissionnaire:

On dirait une semaine de malédiction pour les ministres de sexe féminin. Les deux affaires se ressemblent à s´y méprendre. Madame Ursula Heinen-Esser, membre de la CDU, était ministre de l´environnement dans l´état de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Quelques jours après les grandes inondations de l´été 2021 qui avaient fait 135 morts, elle part en vacances sur l´île de Majorque pour neufs jours où elle fête son anniversaire avec d´autres membres du gouvernement régional. Elle ne put résister aux critiques et pressions des adversaires politiques malgré ses tentatives de justification, et donne sa démission le jeudi 7 avril 2022. C´est sur cette démission que s´est appuyé le chef de la CDU, Friedrich Merz, pour demander au chancelier Olaf Scholz de limoger Madame Spiegel du parti des Verts du gouvernement fédéral. L´argument avancé par le président de la CDU (parti de droite) repose sur le fait que la ministre de leur parti ait dû rendre le tablier pour neuf jours de congés ; il n´y aurait donc pas de raison que la ministre fédérale des Verts, accusée d´avoir passé quatre semaines en France pendant la même période d´inondations reste à son poste. Et la ministre Anne Spiegel et le chancelier Olaf Scholz n´avaient plus d´autre choix que de se séparer.

La remplaçante de Madame Spiegel au gouvernement fédéral doit venir des "Verts" ; c´est pourquoi les responsables de cette formation politique se démènent pour trouver quelqu´une qui puisse faire l´affaire en les représentant dignement. Et parmi les potentielles candidates, Aminata Touré, 29 ans, d´origine africaine et vice-présidente du parlement régional du Schleswig Holstein dans le nord de l´Allemagne, a déjà précisé qu´elle préfère rester dans sa fonction actuelle. Au moment de conclure cet article nous apprenons que Madame Lisa Paus, vice-présidente de la fraction du parti des Verts au Bundestag ( Parlement allemand) vient d´être désignée pour remplacer la démissionaire Madame Anne Spiegel.

Dans son édition de mardi 12 avril 2022 le quotidien togolais "Liberté" dénonçait le bilan plus que négatif de cinq années d´existence de l´institution togolaise de lutte contre la corruption au sigle à la limite barbare de Haplucia. Créée en 2015, la "Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées" n´a brillé jusqu´à ce jour que par son incompétence, et surtout par son rôle qui consiste pour toutes ces institutions budgétivoires et inefficaces dans toute dictature qui se respecte à amuser la galerie. Bien que notre pays soit devenu dans la sous-région un ilôt de violation des droits de l´homme et surtout de vol à ciel ouvert par les tenants du pouvoir, la troupe à Essohana Wiyao n´y voit que du feu ; et comme au Togo le ridicule ne tue pas l´Haplucia ne cesse d´organiser des activités pour faire semblant de jouer son rôle.

C´est le lieu d´insister sur la stupidité politique qui consiste à jeter beaucoup d´argent par la fenêtre, alors que des Togolais meurent de faim, pour créer et entretenir des coquilles vides qui ne peuvent aucunement jouer leur rôle pour le bien de tous. La différence entre une démocratie de façade comme au Togo et une vraie démocratie avec toutes ses exigences, c´est que dans le premier cas des institutions sont créées pour accompagner la dictature, pendant que dans une démocratie on n´a pas besoin de toute cette kyrielle d´institutions trompe-l´oeil pour que ça marche. Il suffit d´avoir du respect pour la loi qu´on s´est soi-même donnée, pour le citoyen, pour les électeurs et savoir que la fonction publique qu´on occupe doit être exercée dans l´intérêt de tous les citoyens sans exclusive.