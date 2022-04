Afrique: Pour la réalisation de trois projets - La Bid accorde 233,595 milliards CFA au Sénégal

Le ministre en charge de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott, a signé, dimanche 17 avril à Djeddah en Arabie Saoudite, trois nouveaux accords de financement avec Muhammad Sulaiman AL-JASSER, président du groupe de la Banque islamique de développement (Bid).

D'un montant cumulé de 233,595 milliards FCFA, soit plus de 356 millions d'euros, ces accords sont relatifs à la réalisation de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, à la Phase 2 du Train express régional (Ter) Diamniadio-AIBD et à la construction d'un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des Daaras.

Selon le ministère, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis, avec un financement de la Bid de 156 milliards de FCFA, permettra de désenclaver de vastes zones agricoles au Nord, constituera un important levier économique pour l'exploitation pétrolière et gazière en perspective dans la zone de Saint-Louis.

Cette infrastructure routière contribuera également à un rééquilibrage du territoire en ouvrant de bonnes perspectives pour les villes de l'intérieur, notamment la nouvelle ville du Lac Rose destinée à désengorger Dakar. L'autoroute va, enfin, jouer un rôle important, au plan sous régional, en tant que maillon essentiel du corridor Alger-Tanger-Nouakchott-Dakar-Conakry-Abidjan-Lagos, relève le ministère dans un communiqué.

Aussi, note-t-il, la Bid contribue à la deuxième phase du Ter avec environ 65,595 milliards de FCFA. En ce sens, le communiqué rapporte que le Ter dans ses deux phases permettra de favoriser une politique de développement urbain et rural à l'extérieur des zones saturées de Dakar, de contribuer à la résolution des problèmes de mobilité urbaine et interurbaine entre Dakar et les capitales régionales, de relier Dakar à d'importants pôles de développement tels que la nouvelle zone économique intégrée de Diamniadio, l'Aéroport International Blaise Diagne, le centre touristique de Mbour, ainsi que l'intérieur du pays...

Le troisième projet, poursuit le ministère, est relatif à la construction d'un complexe commercial et résidentiel Waqf au profit des Daaras, avec une contribution de la Bid d'environ 12 milliards de FCFA. Ce projet de 19 niveaux sur un terrain de 2 273 m² va générer des revenus destinés au financement de la modernisation des Daras au Sénégal.