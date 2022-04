Angola: Le Planageo suscite l'intérêt des multinationales du secteur minier

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a informé ce mardi que les résultats du Plan national de géologie (Planageo) suscitent l'intérêt d'importantes multinationales du secteur minier.

S'exprimant à l'ouverture de l'atelier sur "La diversification du secteur minier en Angola", le gouvernant a indiqué que certains de ces minerais font partie des actions que l'Exécutif envisage pour le secteur, suite à la conclusion dudit plan.

"Outre Angloamerican, Rio Tito, Tosyali, d'autres acteurs intéressés à investir dans le secteur devraient prochainement venir dans le pays. Et l'une des multinationales du secteur attendues en Angola est De Beers, avec qui les pourparlers sont dans la dernière ligne", a-t-il souligné.

D'autres entreprises nationales et étrangères, a-t-il ajouté, sont également impliquées dans la prospection et l'exploration de l'or, du cuivre, du gypse, du calcaire dolo mythique, des pierres ornementales et inhérentes et autres.

Diamantino Azevedo a expliqué que les résultats du Planageo comprennent, dans une première phase, la prospection de terres rares, de minéraux du groupe du platine, de cuivre, de phosphate et de diamants, ce qui démontre clairement que l'activité minière en dehors des diamants est déjà une réalité.

Selon le ministre, les minéraux d'éléments de terres rares et autres considérés comme critiques pour le développement industriel des pays européens, américains et asiatiques, et essentiels pour la transition énergétique, présentent un intérêt particulier.

Dans le contexte des défis du secteur, Diamantino Azevedo réitère le soutien institutionnel nécessaire aux entreprises du secteur, pour permettre une plus grande entrée d'investissements nationaux et étrangers, avec des projets qui couvrent les différents segments des multiples chaînes de valeur des minéraux.

Le Plan de développement national 2018-2022 comprend des mesures et des objectifs visant à promouvoir et à accroître la prospection et l'exploitation des pierres et métaux précieux, des roches ornementales, des agro-minéraux et des correcteurs de sol, en plus des minéraux pour la construction civile et des métaux ferreux.

L'"instrument minéralogique" susmentionné s'étend à la chaîne de valeur des diamants et des pierres ornementales, où l'on constate déjà une augmentation considérable de l'activité de taille du diamant et de la transformation des blocs et de leur semi-transformation en dalles polies et non polies.

Entre-temps, le ministre a souligné que, entre autres politiques et objectifs à atteindre, l'Exécutif cherche à réduire sa présence directe en tant qu'opérateur économique dans l'activité minière, à optimiser le rôle des entreprises privées, permettant la diversification et l'expansion de l'activité productive et base contributive, à court et à long termes.

L'atelier d'aujourd'hui sur "La diversification du secteur minier en Angola" analyse le secteur minier en Angola, en prospectant des projets de métaux ferreux, non ferreux, de phosphate et d'autres ressources, dans le cadre de la journée allusive à la Journée du travailleur mineur, qui se célèbre le 27 de ce mois d'avril.