Afrique: Aliments nutritifs en Afrique - Macky Sall et le Dg de la FAO s'accordent sur la nécessité d'améliorer l'accès

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, et le Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), Qu Dongyu, se sont rencontrés dimanche au palais de la République à Dakar, pour une réunion bilatérale consacrée à la collaboration de la Fao avec le Sénégal et l'Union africaine.

"Au cours de la réunion, le Directeur général et le Président Macky Sall ont discuté de la nécessité d'améliorer l'accès à des aliments nutritifs en Afrique, où près d'un milliard de personnes n'ont actuellement pas les moyens d'avoir une alimentation nutritive ", rapportent les services de la Fao. Les deux dirigeants ont convenu que la transformation des systèmes agroalimentaires est une priorité urgente pour stimuler la nutrition en Afrique afin d'améliorer la production et d'accroître la résilience, rapporte la même source. Il est par ailleurs précisé. M. Qu Dongyu, a souligné que l'accent mis actuellement par l'Union africaine sur la nutrition, peut être un moteur important de la transformation des systèmes agroalimentaires. Plus tôt dans la journée, le Directeur général de la Fao s'est entretenu avec des agriculteurs locaux qui font partie de l'initiative 10 000 villages numériques de la Fao. Cette initiative vise à placer la numérisation au cœur du développement rural, précise la note.