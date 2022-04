Sénégal: Initiative Covax - Le Japon émet une contribution additionnelle de 500 millions de dollars

Le gouvernement japonais, qui considère qu'il est important d'assurer un accès équitable à des vaccins dont la sécurité, l'efficacité et la qualité sont garanties dans le monde entier, y compris dans les pays en développement, afin de parvenir à surmonter la crise de la Covid-19, a financé un montant total d'un (1) milliard de dollars pour l'initiative de COVAX jusqu'au 08 avril 2022, et a fourni environ 43 millions de doses de vaccin à différents pays et des régions y compris le Sénégal, le Gambie et la Guinée-Bissau. Toutefois, il dit constater que le " déficit vaccinal " existe toujours dans le monde, et un soutien accru est nécessaire pour garantir un accès équitable aux vaccins dans tous les pays et régions. A ce titre, son Premier ministre KISHIDA a annoncé, à l'occasion du Sommet d'AMC COVAX du 08 avril 2022, la contribution additionnelle de 500 millions de dollars du Japon, en plus d'un milliard de dollars qu'il avait déjà versé à cette initiative, pour une contribution totale de 1.5 milliard de dollars, selon un communiqué de l'Ambassade du japon à Dakar. " Grâce à ces efforts, le Japon entend continuer à assurer un " accès équitable aux vaccins " dans l'optique de la réalisation de la Couverture sanitaire universelle (CSU), surmonter la crise de la Covid-19, et conduire le monde vers une meilleure reprise ", ajoute la représentation diplomatique japonaise au Sénégal.