Algérie: Boumerdès - Accélérer le raccordement énergétique du parc industriel de Larbaâtache

Bomerdes — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a insisté, lundi, sur l'impérative accélération du raccordement du parc industriel de Larbaâtache, à l'est de la wilaya, à l'énergie électrique et au gaz naturel dans les plus brefs délais, en prévision de sa mise en exploitation.

Accompagné du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar lors de la visite d'inspection des projets du secteur dans la wilaya, M. Arkab a déclaré à la presse que "le raccordement énergétique (gaz et électricité) de cette zone industrielle était indispensable pour encourager les investisseurs à réaliser leurs projets".

Après avoir fait le constat et écouté un exposé sur la situation du parc industriel national de Larbaâtache, le ministre a estimé que le non approvisionnement de cette zone industrielle en énergie électrique et en gaz naturel "compte parmi les problèmes obstruant la mise en exploitation effective et totale du parc", soulignant l'importance de "la coordination entre les différents secteurs concernés et les investisseurs pour accélérer le raccordement de la zone en énergie, en application des recommandations y afférentes du Premier ministre".

Pour remédier à ce problème, le ministre a cité la formation d'un groupe de travail représentant la wilaya et les différents départements ministériels concernés qui s'attellera dès la semaine prochaine à l'examen et à la proposition des solutions possibles, et leur application progressive dans un délai n'excédant pas 4 mois, d'autant que le Gouvernement "a exprimé sa disponibilité à prendre en charge l'aspect financier du problème".

208 lots ont été affectés à ce jour en faveur de 148 projets d'investissement, 127 investisseurs ayant obtenu leurs contrats de concession et 47 autres le permis de construction, et trois projets complètement achevés demeurent encore inexploités.

En visitant la centrale électrique dans la commune de Cap Djinet, M. Arkab a souligné que cette structure mise en exploitation en 2019 "compte parmi les plus importantes centrales électriques, de par son appui au réseau national d'électricité".

La centrale en question assure actuellement 1200 mégawatts d'électricité soit la même production que l'année dernière, contre 400 mégawatts en 2019 et 800 mégawatts en 2020, a-t-il conclu.