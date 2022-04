Gabon: Célébration de la Journée Nationale de la Femme à la ZES de Nkok

La célébration de la Journée Nationale de la Femme à la ZES de Nkok a été marquée cette année par une journée sportive et récréative à l'endroit du personnel féminin de l'Autorité Administrative, de Gabon Special Economic Zone , de l'Agence Gabonaise d'Etude et d'Observation spatiale, du Centre International Multisectoriel de Formation et d'Enseignement Professionnel de Nkok et du Cabinet du Ministre en charge de la promotion des investissements avec la participation de la Fédération Gabonaise de Basket Ball.

Vu les nombreux défis concernant la femme gabonaise l'Autorité Administrative de la ZES de Nkok a souhaité illustrer cette journée par un évènement sportif et récréatif visant à mettre en valeur le rôle et les accomplissements des femmes dans notre société.

Pour l'administrateur général Anne Nkene Biyo'o, " le sport a le pouvoir d'aligner nos passions, notre énergie et notre enthousiasme

autour d'une cause collective. Cette journée rappelle l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles S.E Ali Bongo Ondimba et la Première Damé Mme Sylvia Bongo Ondimba en matière d'égalité de genres ".