Sénégal: Djibril Diallo, parrain d'une remise de diplômes de l'Université Webster

Dakar — Le président et directeur général du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), Djibril Diallo, a été choisi comme parrain de la 103e cérémonie de remise de diplômes de l'Université Webster, à Saint-Louis (Missouri), aux USA, les 13 et 14 mai prochains, indique un communiqué. M. Diallo va recevoir, à cette occasion, un diplôme honorifique de cette université liée au Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora par un protocole d'entente datant de 2017.

Ce protocole d'entente "a lancé un partenariat renforçant le leadership intergénérationnel parmi les femmes et les jeunes de la Diaspora, afin de parvenir à un monde juste et durable pour tous", selon le communiqué. "En 2020, ARDN et l'Université Webster ont fait progresser ensemble la campagne Carton Rouge d'ARDN en se concentrant sur l'ODD n°5, l'égalité des sexes. La campagne Carton Rouge de l'Université (University's the Red Card campaign) sensibilise le monde entier et invite chacun à s'engager à soutenir la fin de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles", lit-on dans ce communiqué.

Djibril Diallo, titulaire d'un doctorat en Linguistique, Education et Communication de la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, a fait carrière dans les relations internationales, la diplomatie et le développement humain, notamment dans la défense des questions touchant le continent africain et les victimes de l'épidémie de Sida. "Il a servi une variété d'organisations non gouvernementales internationales de premier plan", signale le communiqué. Il ajoute qu'avant de prendre la direction de l'ARDN en 2018, il a notamment dirigé le Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida pour l'Afrique Occidentale et Centrale. M. Diallo fut également directeur des Communications du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et conseiller spécial du directeur exécutif du Fonds international d'urgence pour les enfants des Nations unies.

En tant que directeur général de l'ARDN, il dirige l'initiative "Pathway to Solutions" de l'Organisation, qui vise à populariser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et à mieux faire comprendre au public le rôle et les fonctions de l'ONU. "Sa vie et sa carrière incarnent les valeurs d'excellence individuelle et de citoyenneté mondiale, ce qui correspond bien à la mission de la Webster University", a déclaré la chancelière Elizabeth (Beth) J. Stroble de ladite université. "Partout dans le monde, dans les campus Webster sur quatre continents et en ligne, notre mission est la même : offrir des possibilités d'éducation qui transforment les étudiants pour la citoyenneté mondiale et la réussite individuelle", a déclaré le Président Julian Z. Schuster, dans des propos rapportés par le communiqué.

"La vie et la carrière de Djibril Diallo illustrent cette mission, et ses paroles seront une source d'inspiration opportune pour nos diplômés de la promotion 2022", ajoute-t-il. L'Université de Webster, fondée en 1915, est une université privée à but non lucratif dont les étudiants étudient sur les campus d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, "ainsi que dans un solide environnement d'apprentissage en ligne". Cette université se veut "un réseau mondial orienté vers l'action" et elle est composée de professeurs, de personnel, d'étudiants et d'anciens élèves qui tissent des liens puissants entre eux et avec leurs communautés dans le monde entier. L'ARDN est une ONG internationale dont le siège est à New York et qui a le statut d'organisme public de bienfaisance aux États-Unis. Elle a pour mission de contribuer à accélérer la réalisation de la Renaissance africaine en plaidant et en soutenant les programmes des Nations unies, tels que les Objectifs de développement durable (ODD). L'ARDN assure également le secrétariat de l'Alliance mondiale des maires et responsables d'Afrique et d'ascendance africaine.