Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue 1 - Diables noirs affronte l'AS Otohô

Le match remis de la 18e journée opposant le troisième au deuxième du classement pourrait avoir des incidences si l'AS Otohô l'emporte.

La Ligue nationale de football met à jour son calendrier après la participation de l'AS Otohô à la phase de poules de la Coupe africaine de la confédération. A la suite de son élimination à la porte des quarts de finale, l'équipe championne du Congo en titre a jeté toutes ses forces en bataille pour reconquérir la première place, occupée par l'Athlétic club Léopards de Dolisie. Revenue à deux points du leader, elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Une merveilleuse opportunité d'occuper la première place de la Ligue 1 congolaise se présente à elle ce mercredi en cas de succès face son poursuivant immédiat.

C'est un match qui comptera énormément à la fin de la saison pour l'une ou l'autre équipe, surtout pour les Diables noirs qui n'ont plus droit à l'erreur. En cas de défaite, les Diablotins seront distancés de sept points et diront sans nul doute adieu à la deuxième place qualificative à la Coupe d'Afrique. Or, une victoire les relancerait parce qu'ils reviendront à une unité de la deuxième place.

Les deux formations ont respectivement brillé lors de la 20e journée. L'AS Otohô a dominé Patronage Sainte-Anne 2-0 pendant que les Diables noirs s'imposaient face à l'AS BNG 3-1. L'AC Léopards n'a pas fait les choses à moitié face à l'AS Cheminots 3-1 pour améliorer son compteur à 43 points. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a été tenu en échec 0-0 par Nico-Nicoyé.

La Jeunesse sportive de Talangaï a accroché V Club à Pointe-Noire sur ce score identique. Le Cara et la JST gardent respectivement leur 4e et 5e places avec 31 points chacun devant l'Etoile du Congo qui a gagné des places au classement en dominant FC Nathalys 4-0. Les Stelliens comptent 28 points comme l'Interclub qui a fait jeu égal 1-1 contre le FC Kondzo, relégué à la 8e place avec 27 points à cause de la victoire stellienne.