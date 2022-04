Congo-Brazzaville: Judo - Le club Vatican termine en tête du championnat départemental de Brazzaville

Organisés du 2 au 17 avril au Palais des sports de Kintelé, les combats des championnats départementaux de judo de Brazzaville ont permis à la ligue éponyme d'élaborer son classement de la saison en cours. Ce classement est, en effet, dominé par Vatican grâce à ses sept médailles en or, cinq en argent puis dix en bronze.

Au total, trente-quatre clubs dont 697 athlètes ont participé aux compétitions ayant regroupé des judokas de Brazzaville dans toutes les catégories et versions. Au classement général, le club Vatican a dominé les combats dans toutes les catégories. Il est suivi du club de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) qui a totalisé douze médaille, dont six en or, une en argent et cinq en bronze. Tosa Obika s'est placé troisième avec onze médailles (cinq en or, quatre en argent et deux en bronze).

La quatrième, la cinquième et la sixième places sont respectivement occupées par KGS, Judo club Dragon et Kawashi. Les judokas de ces clubs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant ces championnats. KGS a obtenu seize médailles (quatre en or, six en argent et six autres en bronze), quinze pour Dragon (4 qautre en or, quatre en argent, sept en bronze) et quatorze pour Kawashi ( quatre en or, quatre en argent et six en bronze). A. A. Neto, avec ses douze médailles (trois en or, cinq en argent et quatre en bronze) est septième, tandis que TSK a remporté neuf médailles (trois en or, quatre en argent et deux en bronze) et est huitième. Le célèbre club Momekano (trois en or, deux en argent et trois en bronze) s'est placé au neuvième rang du classement général, au moment où le top 10 a été clôturé par Tosa Obika 2, grâce à ses sept médailles dont trois en or, une en argent et trois autres en bronze. Le reste des clubs n'a pas vraiment brillé.

Après plusieurs années d'hibernation, les judokas ont profité de cette compétition pour non seulement retrouver le tatami mais aussi mettre en exergue leur savoir-faire. Des spectacles dignes des judokas ambitieux ont été livrés aux spectateurs, qui prenaient quotidiennement d'assaut l'enceinte du Palais des sports.

Notons qu'au terme de ces championnats, la Ligue a mis en place une équipe départementale qui représentera Brazzaville lors des prochaines compétitions nationales, notamment les championnats nationaux qui auront lieu à Dolisie, dans le Niari.