Congo-Brazzaville: Coopération Congo-BDEAC - Accélérer la cadence de réalisation des projets

De nombreux défis de financement des projets attendent le nouveau président de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC), le Camerounais Dieudonné Evou Mekou. Parmi ces défis figurent le décaissement rapide des fonds pour la réhabilitation et équipement du Chemin de fer Congo océan (CFCO), l'installation de l'usine des produits pharmaceutiques à Ollombo (Plateaux), la construction de la plateforme touristique sur le fleuve Congo...

La BDEAC est l'un des principaux partenaires au développement de la République du Congo, avec un portefeuille estimé à 285 milliards de francs CFA pour trente-neuf projets couvrant aussi bien le secteur public que privé. Ces projets sont considérés à fort impact social et économique concernant l'industrie; les infrastructures; le transport; le tourisme; les finances; la santé; l'agriculture; la formation et l'agro-industrie.

En février dernier, la banque a annoncé la collecte du montant record de 200 milliards francs CFA pour le financement des projets importants, dont la réhabilitation du CFCO. L'état des lieux de cette entreprise publique historique montre un chemin de fer en déliquescence. Le projet du gouvernement congolais prévoit la réhabilitation des lignes ferroviaires Pointe-Noire/Brazzaville (510km) et Mont-Belo/Mbinda (285km), soit une longueur totale de 886km.

L'institution financière sous-régionale s'est engagée, le 27 octobre 2021, à créditer 14 milliards francs CFA sur le compte de la société Startone Congo, chargée de construire la plateforme touristique et immobilière sur le fleuve Congo. Le nouveau site touristique devrait être érigé sur les rives du fleuve Congo, à côté de la Corniche. Le prêt de la BDEAC vise à permettre l'équipement du site touristique sur une superficie d'environ cinquante hectares, dont sept existants et quarante-trois à aménager sur le fleuve Congo.

Cet espace de loisir devrait accueillir des constructions à usage mixte, à savoir des centres commerciaux et des résidences. Le projet va doter la ville de Brazzaville de maisons individuelles; de logements collectifs; des bureaux; hôpitaux; un River club; des églises; des restaurants et des centres commerciaux. Mais les habitués de la Corniche du centre-ville n'ont encore rien vu des travaux de la plateforme touristique et immobilière.

Depuis avril 2019, l'institution financière sous-régionale a accepté de financer à hauteur de six milliards de francs CFA le projet d'installation d'une unité de fabrication, de conditionnement et d'emballage des produits pharmaceutiques à Ollombo, dans le département des Plateaux, en plus d'un financement de douze milliards de francs CFA pour le renforcement du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Trois ans après, la population d'Ollombo attend toujours la première fumée de cette usine de productions des objets pharmaceutiques.

Plusieurs projets de la coopération Congo - BDEAC sont en cours d'exécution ou en attente de concrétisation, à savoir le financement de l'étude des travaux de réhabilitation de la route nationale n°2 ; le financement de l'extension et la diversification des activités industrielles de la société Global développement S.A (Globaline) à Pointe-Noire et Brazzaville ; la mise en place d'une exploitation agricole cacaoyère et multiculture dans la Sangha par le groupe Cofcao ; l'octroi d'un financement en faveur de la société Aéroports du Congo pour la modernisation et de la réhabilitation de l'installation aéroportuaire ; l'octroi d'une ligne de crédit à la Banque postale du Congo pour le refinancement des petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries...