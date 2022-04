Afrique: Assemblée nationale - Dépôt d'une proposition de loi pour la fin de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri

Cinq députés nationaux ont déposé, le 19 avril au bureau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi pour mettre fin à l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Katembo Thadée, Kambale Alexandre, Ausse Jackson, Mumbere Remyxon et Musemo Daniel motivent leur action en se fondant sur l'article 144 de la Constitution et l'article 163 du règlement intérieur de la chambre basse du Parlement.

" L'état de siège est une situation exceptionnelle et non un mode de gérer d'une manière permanente (...) A la proclamation de l'état de siège, on n'avait pas encore mis en place d'autres stratégies. Aujourd'hui, nous avons la mutualisation des forces qui est gérée par la coordination de commandement conjoint entre les FARDC et l'UPDF; ça signifie qu'il y a lieu de continuer à gérer les opérations sans un régime d'état de siège ", a expliqué le député Katembo Thadée, au nom des signataires.

Selon ces députés, leur action n'empêche guère à l'armée de poursuivre sa mission de défendre le territoire national. " Nous estimons que l'état de siège ne peut pas continuer à être le seul moyen de gérer les opérations... L'armée doit continuer à jouer son rôle. Nous trouvons qu'il y a suffisamment d'arguments pour que le Parlement, au niveau de toutes les deux chambres, puisse voter cette proposition de loi ", a fait savoir le député porte-parole de circonstance.

Rappelons que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le18 avril, une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les deux provinces, pour la vingt-deuxième fois. Cette prorogation s'était faite à la chambre basse du Parlement sans les élus du Nord-Kivu et de l'Ituri qui ont également suspendu leur participation aux prochaines plénières y relatives suite à la recrudescence des tueries. Sur 317 députés présents à la plénière, 314 ont voté pour la prolongation, deux se sont opposés et un autre s'est abstenu.

Justifiant cette demande du gouvernement au Parlement, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, dans son intervention, a fait savoir qu'il était nécessaire d'accorder un temps pour la poursuite des opérations militaires conjointes entre les Forces armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, pour le retour de la paix dans la partie Est du pays. " Etant donné que l'armée nationale est présentement à l'œuvre, dans une mutualisation des forces avec l'armée ougandaise pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national, il est indispensable qu'un temps soit accordé pour la poursuite des opérations militaires enclenchées à cet effet sur le terrain ", a-t-elle fait savoir.