Congo-Kinshasa: Mission à l'AfricaMuseum - Koffi Olomide manque son rendez-vous

La visite de Koffi Olomide au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren devait marquer le point de départ de son programme d'activités en qualité d'ambassadeur de la culture congolaise articulé autour de sept points pour l'année initiale, du 15 avril 2022 au 15 avril 2023.

Koffi Olomide n'a pas pu joindre la Belgique pour sa visite importante à l'AfricaMuseum, censée être, disait-il à la presse, la première mission qu'il s'attribuait pour la première année de son mandat en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. Qualité attribuée, le 9 février dernier, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. "Le Courrier de Kinshasa" tient de Jean-Louis Mbanga que Koffi Olomide va, d'ici à la fin de la semaine, réunir à nouveau la presse pour faire le point de la situation. Le directeur marketing et commercial de Quartier Latin a affirmé qu'il entend alors personnellement donner toute la lumière sur la question, quitte à savoir si le rendez-vous de l'AfricaMuseum est reporté ou annulé définitivement. Cependant, évoquant une source sûre, "La Prospérité", un journal de la place, met en cause les autorités, affirmant à ce propos que " l'Etat congolais n'a pu disponibiliser les moyens nécessaires pour permettre au chanteur d'effectuer sa visite au Musée de Tervuren ".

La date du 15 avril était choisie à dessein. Koffi Olomide pensait marquer symboliquement la Journée mondiale des arts. Il devait s'y rendre avec une délégation de quelques membres du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, dans le but de réclamer les 8 000 instruments de musique détenus au musée depuis la colonisation. Il entendait partir avec le bon espoir d'obtenir gain de cause après les échecs des missions similaires précédentes." Je sais que plusieurs missions ont été initiées pour exiger la restitution de ces instruments mais cela n'est toujours pas fait. Peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejeton du monde musical à proprement parler qui l'a exigé ", disait-il.

Un musée à titre de dédommagement

C'est d'un ton assuré que le patron de Quartier Latin avait prévenu, le 12 mars dernier à l'Académie des Beaux-arts, alors qu'il annonçait son projet à la presse : " Tout est déjà réglé, les rendez-vous sont pris, nous sommes attendus par le conservateur du musée ". Et d'ajouter : " Le jour d'après, le 16 avril, nous tiendrons une conférence de presse à l'Académie des Beaux-arts de Bruxelles où nous allons plaider pour la culture de notre pays et officiellement demander à la Belgique, non seulement de restituer ces 8 000 instruments, mais aussi de construire, à titre de dédommagement, un musée digne de ce nom dans notre pays pour leur exposition ". La version évoquée par "La Prospérité" affirmant que le Grand Mapao n'aurait en fin de compte pas disposé des moyens nécessaires pour concrétiser son projet tiendrait peut-être bien la route.

À l'occasion de son annonce à la presse, le chanteur avait lancé un appel à Me Gims et Dadju à se rallier à lui afin de mener ensemble cette démarche. " Pour ce faire, je lance d'ores et déjà un message aux deux autres ambassadeurs de la culture du pays, Gims et Dadju, si ils le peuvent, être disponibles pour que l'union faisant la force, nous puissions ensemble plaider la cause de notre pays afin que ces instruments nous soient restitués ", avait-il alors dit. L'interprète de Ngobila avait motivé sa démarche par un souci légitime expliqué de la sorte : " Il faut absolument que nos enfants connaissent l'histoire de la culture congolaise, notamment à travers la musique ".