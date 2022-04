Congo-Brazzaville: Équateur - Lancement du projet de renforcement des systèmes de santé post-Ebola

Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a lancé, le week-end dernier, le projet de renforcement des systèmes de santé post-Ebola dans la province de l'Equateur, en présence du gouverneur Bobo Boloko.

Le projet arrive à point nommé dans la mesure où il contribue au renforcement du système de surveillance de la maladie à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et à la prévention et contrôle des infections dans les milieux hospitaliers. Selon le gouverneur Bobo Boloko, le système de surveillance des maladies dans la province de l'Equateur est confronté à des défis majeurs, faute des moyens conséquents. Ce projet, a-t-il dit, apporte un nouveau souffle dans la lutte contre les maladies et va améliorer tant soit peu les indicateurs sanitaires dans la province.

Présents à la cérémonie, les délégués du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Banque mondiale ont tour à tour pris la parole pour présenter les grandes lignes de ce projet. Dans toutes leurs interventions, il a été noté que le projet de réponse multisectorielle post-Ebola, dans la province de l'Equateur, est issu de deux protocoles d'accord signés entre l'Unité de gestion du PDSS et l'OMS pour un montant d'environ quatre millions de dollars et avec l'Unicef pour un montant de six millions de dollars. Ce projet servira au renforcement de la surveillance épidémiologique afin de dépister précocement les épidémies et renforcer la prévention et le contrôle dans les dix-huit zones de santé de la province. L'appui servira aussi à une bonne résilience après la survenue des épidémies de maladie à virus Ebola. En outre, le projet contribuera également à la réduction des infections associées aux soins à travers la construction d'installations d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les formations sanitaires, mais aussi dans certaines communautés affectées et à risque.

Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique a exprimé sa gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a autorisé le lancement officiel des activités de la résilience de la population de l'Equateur, qui a subi un choc de la survenue de la onzième épidémie de la maladie à virus Ebola en 2020.

"Les activités que j'ai l'honneur de lancer ce jour s'inscrivent dans le cadre du financement de la Banque mondiale, à travers son unité de gestion, le Redisse IV, qui est un projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. Elles couvrent un montant d'environ dix millions de dollars et seront exécutées par les partenaires traditionnels du ministère de la Santé, notamment 40% par l'OMS pour les aspects de la surveillance épidémiologique dans les zones de santé et 60% par l'Unicef sur les aspects de la prévention et contrôle des infections, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les mêmes zones" , a indiqué Jean-Jacques Mbungani.

Mise en garde contre la mégestion

Toutes les zones de santé de la province de l'Equateur sont concernées, mais aussi certaines zones des provinces voisines de Mai-ndombe, de la Tshuapa, du Sud-Ubangi et de la Mongala. Selon les accords signés avec les partenaires précités, les activités de la surveillance vont durer six mois et celles de la prévention douze mois, à l'issue desquels des supervisions tant au niveau central que de la direction provinciale devront rassurer la mise en œuvre exacte dans les normes et directives du secteur, a expliqué le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda. Il a, par ailleurs, encouragé tous les prestataires des systèmes de santé impliqués dans ces activités à œuvrer pour permettre au système de santé de devenir plus résiliant et de s'assurer que la population bénéficiaire répondra en bonne forme et continuera sur ces efforts pour contribuer à son propre développement et à circuler la province tout entière. Le ministre a également mis en garde les parties prenantes contre les actes de détournement ou de mégestion pendant l'exécution de ce projet.

Après les différentes allocutions, le ministre a remis symboliquement des clés de motos et ambulances aux responsables de la direction provinciale de la Santé de l'Equateur ainsi qu'à ceux des zones de santé de cette province. C'est par la visite d'un dépôt où sont entreposés des médicaments et équipements médicaux, dotation du gouvernement central, que s'est achevée la cérémonie de lancement des activités de la résilience post-Ebola dans la province de l'Equateur.