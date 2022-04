Congo-Brazzaville: Distinction - Benedict Lombe lauréate du prix Susan Smith Blackburn 2022

A 30 ans, la dramaturge britannique d'origine congolaise basée à Londres est la lauréate du prix Susan Smith Blackburn. Elle a reçu le prix le 11 avril, au Shakespeare's Globe à Londres, pour sa première pièce de théâtre " Lava ", un mémo-monologue solo qui traite de l'identité noire et du déplacement.

Benedict Lombe a remporté le prix face à neuf autres candidates. C'est la première fois en quarante-quatre ans d'histoire du prix Susan Smith Blackburn que l'honneur revient à l'auteur d'une première pièce. " Pour mon peuple congolais, mon peuple africain, mon peuple noir, qui a marché pour que nous puissions courir. Ce moment est pour nous ", a déclaré Benedict Lombe sur Twitter.

Le prix Susan Smith Blackburn est le plus ancien et le plus important prix d'écriture dramatique honorant les femmes+ écrivant pour le théâtre anglophone. Créé en 1978, il est décerné chaque année pour récompenser les femmes qui ont écrit des œuvres de qualité exceptionnelle pour le théâtre anglophone. Le prix est géré à Houston, Londres et New York par un Conseil d'administration qui choisit chaque année six juges, trois de chaque côté de l'Atlantique.

Le prix attribue actuellement 70 000 dollars par an aux finalistes dont 25 000 dollars à la laurétae,10 000 dollars pour le prix mention spéciale, et 5000 dollars aux autres finalistes. Les finalistes sont les dix meilleures pièces. En outre, la lauréate reçoit une gravure du petintre américain, d'origine hollandaise, Willem de Kooning, signée et numérotée, réalisée spécialement pour le prix. La mention spéciale est attribuée à la discrétion des juges.

" Lava " raconte l'histoire d'une jeune femme qui tente de renouveler son passeport britannique, ce qui l'amène à retracer son parcours, à se remémorer des souvenirs d'enfance et à s'engager dans un processus de réflexion personnelle. " Lorsqu'une femme reçoit une lettre inattendue du Bureau des passeports britannique, elle est obligée de se confronter à un vieux mystère : pourquoi son passeport sud-africain ne porte-t-il pas son prénom ? Ludique et lyrique, passant du Congo de Mobutu à l'Afrique du Sud post-apartheid, à l'Irlande et à l'Angleterre, cette histoire vise à démêler les schémas du chaos à travers l'histoire - en remettant en question l'appartenance à une nation, les récits et le processus consistant à nommer l'innommable ", indique le synopsis du livre.

Née à Kinshasa, Benedict Lombe est une écrivaine de pièce de théâtre basée à Londres. Elle s'intéresse à la réappropriation totale des histoires de la diaspora, sans compromis, sans excuses, et en le faisant avec flair, humour et cœur, explique-t-on.

" Lava ", qui est sa première pièce, a été présentée en première mondiale sur la scène principale du Bush Theatre de Londres en 2021 et a été acclamée par la critique, dans une production ayant comme actrice principale la Nigériane d'origine Ronkẹ Adékoluẹjo et dirigée par Anthony Simpson-Pike.

Benedict Lombe a remporté un Black British Theatre Award et a été nominée pour le Alfred Fagon Award de la meilleure nouvelle pièce de l'année. Elle est attachée au National Theatre Studio, a été sélectionnée pour rejoindre BBC Drama Room, et travaille sur de nouvelles commandes de théâtre. Elle a également effectué des stages au Bush Theatre et au Theatre503. Elle travaille actuellement avec des sociétés de production pour développer des projets originaux pour le cinéma et la télévision.