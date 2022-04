Ile Maurice: Incidents à Plaine-Magnien - Plainte contre les ministres pour "Breach of Quarantine Act"

Nazim Gurib, président du village de Plaine-Magnien, qui a passé une nuit en cellule la semaine dernière sous une accusation d'outrage à ministres, s'était demandé comment les ministres Bobby Hurreeram et Stephan Toussaint avaient pu organiser une réunion dans le bureau du Citizens' Advice Bureau (CAB) du village, qui aurait dû être fermé en raison des règlements sanitaires en vigueur. Son interrogation n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisqu'après l'activiste social Ivann Bibi, c'est au tour de Manishwar Sharma Purmanund de la Youth for Human Rights International de porter plainte hier au Central Crime Investigation Department contre les deux ministres susmentionnés pour Breach of Quarantine Act.

"Il y a quelques jours, le Premier ministre lui-même déplorait la situation sanitaire et disait qu'avec l'arrivée de l'hiver, il fallait redoubler de vigilance. Comment se fait-il que le 6 avril, les ministres Hurreeram et Toussaint, de même que le député Kavi Doolub et d'autres personnes, aient pu se réunir dans le bureau du CAB à Plaine Magnien ?" s'est demandé Manishwar Sharma Purmanund, qui estime que ce rassemblement était illégal. Un argument soutenu par Nazim Gurib.

Manishwar Purmanund est la deuxième personne à avoir logé une plainte contre les ministres concernés car le 13 avril, c'était l'activiste social Ivann Bibi qui s'était rendu au poste police de Vacoas pour porter plainte contre la tenue de cette réunion au CAB de Plaine-Magnien et dire qu'elle était illégale. "Ti mo dévwar sivik fer lapolis koné ki finn éna enn rénion ilégal. Ti aret enn bann zénes Plaine-Magnien pou nanié é pou mwa ti enn abu pouvwar sa", a déclaré Ivann Bibi, qui s'attend à ce que les ministres Hurreeram et Toussaint soient arrêtés et traduits en cour de justice pour Breach of Quarantine Act.

Manishwar Purmanund devra revenir dans les locaux du CCID pour compléter sa déposition et fournir certains documents et des preuves à la demande des enquêteurs pour soutenir les accusations qu'il a portées contre les ministres Hurreeram et Toussaint.