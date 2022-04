Ile Maurice: Sun Resorts présente ses nouveautés en Europe

Le groupe hôtelier Sun Resorts a décidé de prendre le taureau par les cornes en plaçant 2022 sous le signe de la reprise. Dans cette optique, du 21 au 31 mars, Joëlle Edwards-Tonks, Chief Sales and Marketing Officer de Sun Resorts, a effectué une tournée européenne dans le but de promouvoir les nouveautés proposées dans les hôtels Sun et par la même occasion, renouer avec les principaux partenaires et médias.

Les équipes de Sun Resorts, basées en Europe, étaient aussi de la partie pour accueillir les journalistes de diverses maisons de presse pour des déjeuners, notamment à Paris et à Londres. "Nous n'avons pas pris de repos pendant ces deux ans. J'ai eu la "chance" de passer du temps avec les directeurs et nous avons cherché à anticiper la demande des clients. Pendant la pandémie, les attentes et les besoins des clients ont évidemment évolué. Nous avons donc fait en sorte de les identifier pour adapter notre offre", souligne Joëlle Edwards-Tonks.

La tournée a débuté en Allemagne puis en France, pour se terminer au Royaume-Uni. Ont été présentés, entre autres, la rénovation complète du Sugar Beach, la stratégie du groupe en matière de développement durable intitulé Suncare, les nouveaux services digitalisés disponibles, ainsi qu'un nouveau site web opérationnel dans quelques mois.

Plus de 12 millions d'euros, soit l'équivalent de plus de Rs 558 millions, ont été investis dans la rénovation de l'hôtel 5* Sugar Beach. À ce jour, avec l'hôtel La Pirogue à côté, ces deux établissements proposent une offre gastronomique comprenant dix restaurants et neuf bars. Avec la pandémie du Covid-19, le contact humain a été repensé. La digitalisation des services est désormais mise en avant. La nouvelle Sun Resorts App permet ainsi aux clients de procéder à leur check-in en ligne mais aussi de réserver une table au restaurant de leur choix, ou encore un soin au spa et également de recevoir des notifications d'informations, qui leur seront utiles.

Le souci de l'environnement est un point, qui suscite de plus en plus l'intérêt des voyageurs et cela se voit dans le choix des hébergements. Ainsi, à travers la fondation Suncare, le groupe hôtelier travaille sur plusieurs projets écoresponsables. La fondation a été récompensée en novembre 2021 par un Hospitality Award pour la mise en place d'une nurserie de coraux, située au Long Beach Hotel et où un chercheur américain a développé une technique permettant au corail de se développer 40 fois plus vite. Le groupe s'est également engagé à réduire d'au moins 35 % les déchets alimentaires dans sa chaîne de production et de consommation.