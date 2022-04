Ile Maurice: Smartphones - Le phénomène "Like new" débarque chez Swapcash

Swapcash a été la première enseigne à introduire les smartphones reconditionnés et à faire des offres de reprise. Cette fois, l'enseigne remet le couvert avec le concept "Like new". Décryptage.

Le marché du smartphone comprend différentes filières, à savoir du neuf, qui sort directement des usines des fabricants de marques connues. Puis, il y a la filière du reconditionné et du comme neuf. La compagnie Swapcash est l'un des pionniers dans la vente de smartphones neufs et d'iPhones neufs et comme neufs.

Le concept Like new

À la base, tous les smartphones neufs sont commercialisés dès leur sortie. Sauf qu'il y a parfois des modèles défectueux ou qui ne sont pas au goût du client ou encore que celui-ci ne s'habitue pas à l'écosystème iOS d'Apple et le retourne au distributeur. Ces smartphones qualifiés d'unboxed, soit qui ne sont plus dans leur boîte d'origine, sont repris et revendus par des distributeurs à prix réduits. Le smartphone sera alors réinitialisé aux valeurs d'usine et ses défauts seront corrigés. L'appellation Like new est due au fait que l'appareil est quasiment neuf. Sa valeur marchande a certes baissé mais le smartphone est utilisable.

Les offres de rachat par les chaînes de supermarchés et des sites d'e-commerce aux États-Unis et ailleurs font que ces appareils sont alors considérés comme neufs. Ce phénomène prend de l'ampleur en Asie et en Amérique du Nord car il n'est pas nécessaire de casser sa tirelire pour s'offrir le dernier iPhone 13 ou l'iPhone 12 ou encore l'iPhone 11 neuf, sans aucune contrainte et avoir un mobile parfaitement fonctionnel.

Le smartphone Like new offre une garantie d'un an avec les composants issus des usines du fabricant. En termes de prix, comparé à un appareil neuf, il y a une différence énorme vu que l'iPhone se déprécie dès la première utilisation. Les chargeurs, les câbles Lightning et les écouteurs sont aussi d'origine vu qu'Apple préconise des accessoires neufs. Ce qui n'est pas le cas pour les Refurbished phones.

En revanche, contrairement au Like New, les smartphones reconditionnés sont des appareils utilisés et remis en état et les composants, qui ne marchaient pas, sont remplacés. La durée de vie entre les deux types d'appareils est aussi plus importante pour le Like New.

À Maurice, depuis moins d'un an, plusieurs acteurs comme Swapcash font des offres pour les téléphones remis à neuf ou quasiment neufs. C'est l'iPhone, qui est le plus prisé en raison de sa valeur supérieure. Swapcash propose les Like New pour que les clients aient un iPhone d'une ou de deux générations précédentes mais avec la même expérience et la même qualité de produit. Tous les accessoires sont aussi genuine et viennent directement des usines Apple.

Chez Swapcash, l'iPhone 12 de 128 Giga Octets (Go) neuf coûte Rs 49 390. Et l'iPhone 11 de 128 Go Like new coûte Rs 37 690. Ce dernier est un téléphone quasiment neuf et en comparaison avec le modèle de la génération précédente, c'est Rs 11 000 de rabais. À mesure que les générations nouvelles arrivent, le prix des anciens téléphones baisse sensiblement, mais l'utilisation et l'expérience de l'iPhone reste fidèle au modèle vendu.

Offre de reprise

Swapcash offre aussi une option Trade-In, qui est un concept de reprise ou de rachat. En effet, grâce à son application mobile, un algorithme permet de faire un premier diagnostic à distance pour savoir si votre smartphone ou tablette actuelle fait partie de la liste des appareils de la marque iPhone, Samsung et Huawei vu que ce sont les trois marques les plus utilisées à Maurice.

D'ailleurs, les offres de rachat vont être faites selon la règle du Buy-back value. Le client pourra prendre le crédit obtenu pour acheter un smartphone neuf, Like new ou reconditionné. Chaque appareil est sujet à un montant maximum d'offre de reprise. De plus, des facilités de paiement, dont l'achat à tempérament, (Hire Purchase) sont proposées.

Si vous hésitez à acheter un smartphone, c'est aussi possible d'acheter des tablettes, des ordinateurs portables Apple, des écouteurs, des accessoires pour smartphones etc., sur le site web de Swapcash ou dans sa succursale au Mahogany Shopping Village.

Nouvelle filière

Cette nouvelle filière du quasiment neuf et du reconditionné va permettre aux smartphones d'avoir une seconde vie. Du coup, cela retarde la possibilité pour ces appareils de se retrouver dans la nature ou dans des déchetteries. Un smartphone a une durée de vie de sept ans en moyenne. Avec la société de consommation, qui prône un changement de smartphone tous les 18 mois, voire deux ans, cette durée de vie va se réduire. Or, que va-t-on faire des appareils, qui fonctionnent toujours ? Les filières du Like new et du reconditionné prendront de l'ampleur car la demande pour un iPhone d'Apple est toujours forte. Et avec la pénurie de composants dont des matières premières telles que les processeurs, les fabricants vont soit retarder la sortie de nouvelles gammes et/ou vont augmenter les prix. De ce fait, les amateurs vont succomber au nouveau venu du Like New pour pouvoir brandir la marque à la pomme croquée ou une autre marque prisée.