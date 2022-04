Cote d'Ivoire: Qui est le nouveau Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné ?

Ancien Gouverneur de la Banque Centrale (BCEAO)

Ancien Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et de l'Habitat

Famille : Marié, père de cinq enfants

KONE Tiémoko Meyliet est économiste de formation. Il est marié et père de cinq enfants. Recruté sur concours à la BCEAO après ses études supérieures, puis versé dans l'encadrement supérieur de ce prestigieux établissement après une formation de 18 mois au Centre d'Application Technique et Professionnel de la BCEAO, Mr Koné Tiémoko Meyliet a accompli la plus grande partie de sa carrière à la BCEAO.

Il a été successivement : - Adjoint au Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire

- Directeur Central de l'émission et des opérations financières au siège de la BCEAO à Dakar, et à ce titre, il était également membre du Comité d'Analyse de la conjoncture interne et internationale.

- Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et Gouverneur suppléant au Fonds Monétaire International de 1991 à 1998.

- Conseiller du Gouverneur de la BCEAO et Directeur du Département de l'Administration Générale et de la Formation.

- Contrôleur Général, chargé de la supervision des directions opérationnelles de l'inspection, de l'audit interne, du contrôle de gestion et de la prévention des risques.

- Conseiller spécial et membre de Gouvernement de la Banque. Il a participé à ce titre à toutes les décisions prises pour la gestion de la Banque Centrale, la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire des Etats membres jusqu'en décembre 2006.

M. KONE a par la suite intégré, en 2007, l'Administration Publique Ivoirienne au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de Directeur de Cabinet du Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire, avec rang de Ministre (2007 à 2010), de Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat puis enfin, depuis décembre 2010, celles de Conseiller Spécial du Président de la République, Chargé des Affaires Economiques et Monétaires.

A la BCEAO, les habitués de l'institution ont gardé l'image d'un responsable compétent, très rigoureux et discret. Mr Koné Tiémoko Meyliet a collaboré avec les trois Gouverneurs qui se sont succédé : Feu Abdoulaye FADIGA, Alassane D. OUATTARA et Charles Konan BANNY.

Quant à son passage au Ministère de la Construction, il a suscité beaucoup d'espoirs en raison des importantes réformes amorcées pour assainir et réorganiser le domaine foncier urbain. C'est en effet l'image que les professionnels du secteur de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat ont retenue de lui.