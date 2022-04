Afrique: CAF-C2 - Mazembe résiste devant Pyramids FC

Il n'y pas eu de but entre Pyramids FC et TP Mazembe au Caire, en Egypte, au match aller. Un résultat piège pour le retour prévu pour le 24 avril au stade TP Mazembe de Lubumbashi.

Le TP Mazembe de Lubumbashi est allé contraindre, le 17 avril, au Caire la formation de Pyramids FC au nul par un score de zéro but partout, en match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Pour cette rencontre dominée dans l'entrejeu par le club hôte, le technicien français des Corbeaux du Grand Katanga, Franck Dumas, a placé le gardien de but Siadi Ngusia Baggio, et en défense, Djos Issama Mpeko, le Zambien Kabaso Chongo, Kevin Mondeko et Ernest Luzolo.

Au milieu de terrain, il y a eu l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, le Zambien Tandi Mwape, et Zemanga Soze, et en attaque Mercey Ngimbi (remplacé à la 79e mn par Philippe Kinzumbi), Adam Bossu Nzali et Jephté Kitambala (remplacé à la 79e mn par Bakata). Signalons que le meneur de jeu Glody Likonza n'a pas joué le match à la suite d'une douleur à l'épaule. Le staff médical du club pourrait le récupérer pour le match retour.

Du côté de Pyramids FC, on a noté la titularisation du gardien de but Ekramy, et dans le champ Gaber, Gabr, Sami, Hamdy, Dunga, Touré (remplacé à la 46e mn par Wadi), Karty (remplacé à la 77e mn par Issa), El Said, Adel (remplacé à la 85e mn par Sadek), et Fagrie (remplacé à la 77e mn par Youssef).

Après ce match nul, le club a connu un épisode rocambolesque au retour, à l'atterrissage à l'aéroport de Loano, à Lubumbashi. Le kinésithérapeute, le Français Jonathan Clauss, a été retenu à la Direction générale de migration, avant d'être relâché le 19 avril. Ce résultat de zéro but partout s'avère toutefois piège pour le match retour le 24 avril. Mazembe devrait éviter un résultat d'égalité avec des buts, donc obligé de l'emporter pour accéder en demi-finale.

Dans d'autres rencontres de ce premier acte des quarts de finale de la C2 africaine, Simba SC de Tanzanie où évoluent le défenseur congolais Inonga Baka et son compatriote Crispin Mugalu, tous titulaires, a battu, à Dar Es Salaam, Orlando Pirates d'Afrique du Sud par un but à zéro. Une réalisation de Shomary Kapombe sur penalty à la 68e mn.

Al Ittihad et Al Ahli Tripoli ont fait jeu égal de zéro but partout à Benina (ville situéà 19 km de Benghazi), dans un derby totalement libyen. Enfin, Al Masry d'Egypte s'est imposé à Alexandrie, face la Renaissance sportive de Berkane du Maroc de l'entraîneur Florent Ibenge par deux buts à un. Amr Marey ouvrait la marque pour le club égyptien à la 10e mn, avant l'égalisation d'Hamza Regragui à la 17e pour la Renaissance sportive de Berkane. Mais Haithem Layouni a redonné l'avantage à Al Masry à la 82e mn, alors que ce club évoluait en infériorité numérique après les deux expulsions d'Amr Moussa dès la 50e mn et Jelassi à la 65e.