Afrique: Groupe I - La RD Congo face à des ambitieux

Placée parmi les cadors lors du tirage au sort, la RD Congo malgré son absence au Cameroun, va faire face à des équipes qui ont joué la phase finale de la CAN TotalEnergies et feront tout pour ne pas rater le wagon de Côte d'Ivoire.

Le Gabon, la Mauritanie et le Soudan débuteront leurs éliminatoires avec beaucoup d'ambitions et gare aux sélections qui essaieront de les minimiser.

La Mauritanie après avoir joué les deux dernières éditions en 2019 et en 2021, veut se donner toutes les chances d'être dans la prochaine en allant chercher l'ancien sélectionneur des Comores, Amir Abdou.

Le Soudan et le Gabon qui a joué le second tour en 2021, ont été présents au Cameroun et sans surprise, ils feront tout pour être présents en Côte d'Ivoire.

Amir Abdou, coach de la Mauritanie :

"C'est un groupe homogène, la RD Congo va être la grosse équipe, revancharde après avoir raté la CAN. Le Gabon viendra avec ses grosses individualités, le Soudan, il ne faut pas l'enterrer. C'est à nous (Mauritanie) d'aller chercher une qualification. Ce sera difficile, aux joueurs d'être prêts et d'être conquérants. Moi j'ai envie de regoûter à cette CAN, les fins de saison sont difficiles, mais l'objectif, c'est de faire partie des deux qui iront à la CAN. Dès le début, il faut être dans la course et ne pas courir derrière les points, le match contre le Soudan va être important, il faut se concentrer sur ça et aller ensuite au Gabon. Il faut être positif, il faut y croire".