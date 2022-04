Burkina Faso: Missive à mon oncle

L'oncle au neveu

Cher neveu, excellente semaine à toi et à toute la famille. J'espère, en tout cas, que tout va pour le mieux chez vous. Chez nous, rien de particulier à signaler, mis à part les nombreux et longs feuilletons judiciaires qui viennent de connaitre leur épilogue. Mon cher neveu, l'actualité chez nous ici, c'est la fête de Pâques que nous avons célébrée sobrement.

A la paroisse cathédrale de Ouagadougou, la communauté catholique a prié pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Cette célébration a connu la participation d'une délégation gouvernementale, conduite par le ministre en charge des affaires religieuses, Issaka Sourwèma. Toujours concernant la célébration de cette fête, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était aux côtés de ses troupes, le dimanche 17 avril 2022, dans les localités de Barsalogho et Djibo.

A cette occasion, il a adressé à l'ensemble des unités des Forces de défense et de sécurité, ses encouragements et ses félicitations pour le travail remarquable abattu quotidiennement. A Barsalogho (région du Centre-Nord) et à Djibo (Région du Sahel), il a décliné aux Hommes sa vision de la lutte contre le terrorisme qui repose sur 2 piliers complémentaires, à savoir l'offensive militaire contre les groupes radicaux et la mise en place d'un mécanisme de dialogue pour ceux qui sont dans les dispositions d'esprit à renouer le dialogue avec la Nation.

Le chef suprême des Armées est revenu sur certains fondamentaux indispensables pour atteindre les objectifs fixés. Il a invité les personnels de l'Armée de terre, de la Gendarmerie, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la Police nationale engagés dans les opérations de sécurisation du territoire national, à faire preuve de cohésion, de solidarité et de discipline dans cette lutte dont les enjeux dépassent largement les intérêts individuels ou corporatistes.

Toujours dans la lutte contre le terrorisme, je t'apprends que notre armée est en train de monter en puissance. Pour preuve, elle vient de neutraliser plus d'une centaine de terroristes dans plusieurs localités du Burkina Faso. En politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a animé un point de presse le vendredi 15 avril 2022 à Ouagadougou, pour se prononcer sur des questions majeures touchant à la vie de la Nation et sur la crise que vit le parti.

Sur le verdict prononcé le 6 avril dernier par le Tribunal militaire, condamnant à la prison à vie, les trois principaux accusés que sont Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Diendéré, le président du CDP, Eddie Komboïgo, a dit " prendre acte " de la décision qu'il " s'abstient par principe de commenter car elle n'est pas définitive ", vu que les parties aux procès peuvent toujours faire appel devant de plus hautes juridictions.

Le CDP appelle à soutenir les nouvelles autorités

A la suite des événements du 23 janvier dernier ayant abouti à un coup d'Etat militaire le lendemain 24 janvier 2022, le CDP s'est inscrit dans une logique de soutenir et d'accompagner la transition en prenant part aux grandes rencontres qui ont permis la mise en place des organes dirigeants de la transition.

Le CDP qui s'est " réjoui " de ces différentes phases, dit avoir " espoir " que les nouvelles autorités atteindront leurs objectifs dont les premiers sont de débarrasser le pays des terroristes qui sèment la terreur dans les villes et les villages. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle le parti a appelé ses militants à soutenir les actions du gouvernement de la transition.

Pour les conférenciers du jour, aucun Burkinabè ne doit rester en marge de la marche vers la libération du pays. C'est dans cette optique que le CDP, à la suite du chef de l'Etat, a lancé un appel aux Burkinabè qui ont pris les armes contre leurs frères, à les déposer et à rentrer dans le processus de dialogue en cours. Sur ce, mon cher neveu, je te dis au revoir et à très bientôt. Que Dieu nous garde et bénisse le Burkina Faso !

Ton oncle