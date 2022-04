Gabon: Les apprenants de "Mandela" sensibilisés aux handicaps

L'Organisation des personnes handicapées (OPH), en collaboration avec les élus du premier arrondissement de la commune de Libreville (Gabon), a organisé une rencontre avec les élèves et les personnes ayant un handicap le 12 mars dernier.

Le thème retenu à cet effet était " Le handicap et ses difficultés à l'école ". Le Lycée Nelson Mandela a été le lieu choisi pour l'évènement, dont l'objectif était de trouver des mécanismes pour une meilleure intégration des élèves handicapés.

. L'objectif était de trouver des mécanismes pour une meilleure intégration des élèves handicapés.

Comment trouver des mécanismes pour une meilleure intégration des élèves handicapés ? Une question qui a suscité des échanges entre les membres de l'Organisation des personnes handicapées (OPH), les élus du Premier arrondissement de la commune de Libreville et les élèves du Lycée Nelson Mandela. Les apprenants et certains enseignants ont été édifiés et sensibilisés sur " Le handicap et ses difficultés à l'école ".

Il faut noter que cet événement a été initié par l'Organisation des personnes handicapées (OPH) pour lutter contre l'exclusion, la discrimination, la stigmatisation et d'autres brutalités dont les enfants handicapés sont victimes ou pourraient l'être en milieu scolaire. Aussi, cette rencontre a t-elle permis à l'OPH de présenter à la communauté éducative, les différents types de handicaps et les difficultés inhérentes.

Jean Stanislas Ellang, Président de OPH a, cours de son intervention, estimé que la personne en situation de handicap doit, elle aussi, être aidée à réaliser toutes ses possibilités d'ordre physique, moral, spirituel, intellectuel, sportif et citoyen. "La personne vivant avec un handicap ne doit pas être un homme ou une femme différent des autres. C'est pourquoi, en reconnaissant et en valorisant sa dignité et ses droits, nous reconnaissons et valorisons notre dignité et nos droits à tous et à chacun d'entre nous " fait-il savoir.

Plusieurs témoignages des personnes vivant avec un handicap ont ému plus d'un. Beaucoup d'entre eux ont compris le message. " On peut naître avec un handicap comme, on peut devenir handicapé, c'est pour cela que nous disons que l'handicap est l'affaire de tout le monde. Nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle methode de travail, de collaboration dans le cadre de la collectivité devra se mettre ensemble afin de voir ensemble avec les personnes vivant avec un handicap, comment prendre au mieux leurs préoccupations et échanger sur les politiques publiques qui sont mis en place ", a laissé entendre Annie Christelle Limbourg, marraine de la rencontre, deuxième Maire adjoint de Libreville.

Le handicap n'est pas une fatalité, a t-on retenu au cour de cette rencontre. L'Organisation des personnes handicapées (OPH) par la voix de son Président , appelle les pouvoirs publics à les accompagner, à les aider, à les soutenir, pour que chacun, au niveau qui est le sien, puisse participer à faire émerger "Maman Gabon". La rencontre a été riche et profitable pour les invités qui espèrent que les journées de sensibilisation se poursuivent dans d'autres établissements .