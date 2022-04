Burkina Faso: Eddie komboïgo, president du CDP - " Aucun burkinabè ne devrait rester en marge de la libération de notre peuple "

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), sous l'auspice de son président, Eddie Komboïgo, a animé une conférence de presse le 15 avril dernier au siège du parti à Ouagadougou. Au cours de ladite conférence de presse, des points non moins importants ont été abordés devant les Hommes de médias et les nombreux militants venus soutenir leur président. Ce sont, entre autres, la vie de la nation et celle du parti. Le président du parti, Eddie Komboïgo, a invité l'ensemble des militants du parti à soutenir les actions du gouvernement de Transition dans ses œuvres salvatrices de refondation de la nation burkinabè.

A cette conférence de presse du président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), tous les sujets en rapport avec la vie de la nation et celle du parti ont été abordés. S'agissant de la vie de la nation, le président du parti, Eddie Komboïgo, a demandé à l'ensemble de ses militants et militantes de soutenir les actions du gouvernement dans son œuvre salvatrice de refondation de la nation et la lutte contre le terrorisme. " Aucun Burkinabè ne devrait rester en marge de la marche vers la libération de notre peuple de la terreur des forces du mal ", a précisé le président du parti. Eddie Komboïgo a salué l'appel lancé par le président Damiba à l'endroit de tous les frères qui ont pris les armes contre la mère patrie. S'inscrivant dans cette veine et emboîtant le pas au président de la Transition, Eddie Komboïgo a aussi invité les frères à déposer les armes.

" Le CDP salue cette initiative qui, d'ailleurs, s'inscrivait en bonne place dans le programme de son candidat aux élections de novembre 2020 ". M. Komboïgo n'a pas manqué de d'interpeller la communauté internationale qu'il appelle à soutenir les actions de la Transition : " Nous saisissons l'opportunité cette tribune pour demander l'accompagnement de l'Union africaine (UA), de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de la Communauté internationale notamment l'Union européenne (UE) et l'Organisation des Nations unies (ONU) dans notre lutte contre le terrorisme, pour le retour de la paix dans notre pays, la reconquête de l'intégrité territoriale et le retour des déplacés internes dans leurs localités ". Le CDP dit suivre avec la plus grande satisfaction, les échanges diplomatiques entre la CEDEAO et les nouvelles autorités.

" Nous saluons la bonne disponibilité des deux parties à œuvrer ensemble à trouver le compromis nécessaire dans l'intérêt supérieur du peuple burkinabè ", a renchéri Eddie Komboïgo. Il a invité les pays frères de la sous-région à accompagner également, dans une coopération bilatérale, le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Un autre sujet abordé par le président du CDP, celui de la crise alimentaire sans précédent que traverse le Faso ; une épine, selon lui, dans les pieds des Burkinabè. Le CDP se fait le porte-voix des populations déjà meurtries pour exhorter les nouvelles autorités à œuvrer davantage à rendre ces produits disponibles, accessibles et à moindre coût. Le président du parti a lancé un appel à la Communauté internationale, d'accompagner le Burkina Faso sur le plan humanitaire car la crise alimentaire, selon lui, est indissociable de celle sécuritaire. Un autre point abordé lors de cette conférence de presse, c'est celui du verdict du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons d'infortune.

Le CDP s'est abstenu, par principe, de commenter cette décision de justice qui, du reste, n'est pas définitive car les parties condamnées disposent de voies de recours qu'elles pourront exercer conformément à la loi. Néanmoins, le président du CDP regrette que certains citoyens, notamment des avocats de la partie civile, au lendemain de ce verdict, s'arrogent le droit d'interdire sous menaces, au président du Faso et à l'Assemblée législative de transition, de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou voter une loi d'amnistie.

" Le CDP appelle l'ensemble des filles et des fils du pays à un apaisement des cœurs et à aller résolument vers une véritable réconciliation nationale pour consolider le vivre-ensemble, la lutte pour le développement ", a indiqué le président du CDP. Concernant la vie du parti, suite à son 8e congrès ordinaire tenu les 18 et 19 décembre 2021, avec le renouvellement des organes et instances du parti, Eddie Komboïgo a lancé un appel aux militants à poursuivre sereinement le processus de renforcement des structures du parti sur le terrain, dans l'attente de nouvelles directives de la direction du parti. A l'adresse des militants et des militantes ayant quitté le parti, le président leur a demandé de revenir afin qu'ensemble, ils travaillent à assurer aux Burkinabè, des lendemains meilleurs dans un pays de paix restaurée. Pour terminer, Eddie Komboïgo a salué le retour volontaire des contingents à la retraite pour servir la nation. " Nous réaffirmons notre soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) afin que nous poursuivions ensemble le combat pour la libération et l'édification d'un Burkina nouveau ", a conclu le président du parti.