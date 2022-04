Afrique: Santé - L'Algérie prête à finaliser les projets de coopération et de partenariat avec le Niger

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé que l'Algérie était disposée à finaliser les projets de coopération et de partenariat avec l'Etat du Niger conformément à la convention devant être signée prochainement, indique, mardi, un communiqué du ministère.

S'exprimant lors d'une séance de travail tenue par visioconférence avec son homologue nigérien, Idi Illiassou Mainassara, en présence des cadres des deux ministères, M. Benbouzid a mis en avant "la disposition de l'Algérie à finaliser les projets de coopération et de partenariat entre les deux parties conformément à la convention qui aura lieu prochainement dans le cadre de la visite prévue à l'Etat du Niger pour lui apporter des aides en équipements et matériels médicaux et en médicaments", précise la même source.

Le ministre a également mis en avant la disposition de l'Algérie à "dépêcher des équipes médicales algériennes au Niger pour partager leurs expérience, expertise et savoir-faire et permettre à leurs homologues du Niger, infirmiers et médecins spécialistes, de bénéficier de sessions de formation en Algérie".

Les deux parties ont examiné les moyens d'élargir et de renforcer les domaines de coopération dans le secteur de la santé au mieux de l'intérêt des deux pays, et ce, à la faveur des rencontres qui seront tenues entre les experts des deux pays tant par visioconférence qu'à travers l'échange des visites dans le cadre du rapprochement entre les deux pays, note le communiqué.

Pour sa part, le ministre de la Santé publique du Niger a mis en avant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment la santé à la faveur des expériences dont dispose l'Algérie dans plusieurs spécialités telles la cancérologie et l'hémodialyse, exprimant "ses remerciements à l'Algérie, gouvernement et peuple, pour les aides médicales qu'elle décidé d'envoyer pour son pays".

Les deux parties ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité de maintenir des contacts permanents entre les deux ministères pour examiner l'établissement de futurs projets.