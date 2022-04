Soudan: Al-Burhan salue les efforts du Conseil des Sages pour résoudre la crise politique actuelle

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Gen. Abdel-Fattah Al-Burhan, a salué le rôle important que joue le Conseil des Sages du Soudan pour rapprocher les points de vue de tous les partis politiques et adopter le dialogue comme méthode pour la gestion de la période de transition et de la transition démocratique et à recourir à la sagesse et au control de soi-même.

Al-Burhan a salué l'initiative des sages pour unifier et coordonner les initiatives nationales qui font partie des efforts nationaux sincères pour résoudre la crise politique actuelle.

Al-Burhan a assuré, lors de sa rencontre dans son bureau aujourd'hui avec une délégation du Conseil des sages du Soudan, la nécessité d'élargir le cercle de participation pour rassembler toutes les forces politiques qui croient au changement.

Pour sa part, le Membre du Conseil des Sages du Soudan, Prof. Alaa-Eddin Al-Zaki, a souligné que la délégation a informé le Président du Conseil de Souveraineté des résultats des consultations et des réunions qui ont eu lieu avec les forces politiques, indiquant que le conseil a organisé plusieurs ateliers pour analyser et rassembler les initiatives proposées pour résoudre la crise, estimées à 35 initiatives pour faire une matrice et une proposition pour le document constitutionnel, notant que le President Al-Burhan a souligné toutes les solutions et visions proposées.

Le membre du Conseil des Sages a indiqué que les prochains jours verront plus de coordination entre toutes les initiatives pour trouver une formule nationale commune pour résoudre la crise politique actuelle, en promettant que la crise est sur le point de faire une détente dans les prochains jours.