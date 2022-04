Maroc: Le Junior Pro Morocco Mall débarque à Casablanca en mai

Casablanca — La World Surf League (WSL) Europe a annoncé, lundi, la confirmation du Junior Pro Morocco Mall, première étape de la saison des Junior Qualifying Series, qui aura lieu du 4 au 8 mai prochain à Casablanca.

Ainsi, les meilleurs surfeurs de la région Europe âgés de 20 ans et moins se retrouveront sur la plage d'Ain Diab pour l'ouverture de leur saison 2022 qui s'annonce chargée avec pas moins de six compétitions aux quatres coins du vieux continent, indique un communiqué de la WSL.

Celle-ci, poursuit la même source, les mènera tour à tour au Maroc, en Espagne, au Portugal, en France, de nouveau au Portugal pour se terminer en Octobre sur les plages réputées du Sud Ouest de la France.

Après trois éditions réussies des Qualifying Series à Casablanca de 2015 à 2017, ainsi qu'une compétition majeure à Taghazout Bay en 2020 (annulée en 2021 et 2022 à cause du Covid), le surf professionnel est de retour au Maroc en 2022 avec cette fois la priorité donnée aux jeunes espoirs du surf européen et marocain.

Plus de 150 athlètes sont d'ores et déjà inscrits, y compris les vainqueurs du circuit junior européen 2021 Adur Amatriain (EUK) et Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) ainsi que leurs plus proches rivaux Sam Piter (FRA), Kai Odriozola (ESP) et Afonso Antunes (PRT) chez les hommes, Lucia Machado (CNY), Aelan Vaast (FRA) et Juliette Lacome (FRA) chez les femmes.

Le communiqué fait savoir, en outre, que la nouvelle génération de surfeurs marocains sera également bien représentée avec pas moins de 18 athlètes, notamment les plus aguerris à la compétition Neil Aboufiras (MAR) et Tebbai Lilias (MAR).

Les températures clémentes du Maroc et les vagues de Casablanca seront au centre de l'attention en ce début Mai et offriront des conditions idéales pour lancer la saison junior avec en ligne de mire la qualification pour les mondiaux juniors WSL.

Seuls les deux premiers et premières du classement européen à la fin de la saison seront automatiquement qualifiés pour cette grande finale, fait remarquer la WSL, ajoutant qu'elle attribuera également une "wildcard" (invitation) pour un et une troisième athlète.

Et de souligner que toutes les actualités et vidéos relatives à l'évènement seront sur le site WorldSurfLeague.com, sur l'application gratuite WSL ainsi que les sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

Le Junior Pro Morocco Mall est organisée par la WSL avec le soutien de ses partenaires, la Fédération Royale Marocaine de Surf, le Morocco Mall, Maroc Telecom, Aïn Atlas, Afriquia Gaz, Rip Curl, Marsa Maroc et Arma Environnement.

La santé des athlètes, staff ainsi que de la communauté locale est de la plus grande importance pour la WSL et un ensemble de mesures ont été prises pour assurer la sécurité de tous, fait remarquer WSL, ajoutant que les athlètes, organisateurs, médias ainsi que le public devront répondre aux exigences en vigueur pour accéder au site de compétition.