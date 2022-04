Maroc: SM le Roi place la question d'Al-Qods au sommet de Ses priorités (Ambassadeur)

Ramallah — L'ambassadeur du Maroc en Palestine, M. Abderrahim Meziane, a affirmé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods relevant de l'Organisation de la Coopération Islamique, place la cause palestinienne et la question d'Al-Qods Al-Sharif en tête des priorités du Souverain au même rang que la cause nationale centrale du Royaume du Maroc.

M. Meziane a indiqué, lundi dans une déclaration à la télévision palestinienne officielle, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accomplissait sa mission de président du Comité Al-Qods à travers l'Agence Bayt Mal Al-Qods, qui est l'organe exécutif de terrain du Comité Al-Qods par le biais de programmes, de plans et d'initiatives quotidiens continus dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du logement pour soutenir la résistance de la population d'Al-Qods, en plus de la supervision personnelle de Sa Majesté du caractère religieux et civilisationnel de la Ville Sainte.

L'ambassadeur du Maroc a affirmé que le Royaume du Maroc poursuit son soutien continu à la cause d'Al-Qods à travers son adhésion active au Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods, affilié à la Ligue des Etats arabes, qui se réunira en Jordanie jeudi prochain.

Il a ajouté que le Maroc a toujours défendu la cause palestinienne et Al-Qods Al-Sharif dans tous les sommets arabes et islamiques qu'il a accueillis, et qui ont enregistré de multiples acquis pour cette cause.

Le diplomate marocain a souligné que "le Royaume, en tant que membre actif au sein des organisations internationales, ne manque aucune occasion lors des réunions onusienne, arabe ou islamique, ou dans le cadre de ses relations fortes avec les acteurs internationaux et les forces influentes dans le monde, pour défendre Al-Qods et les droits du peuple palestinien".

Le Maroc et la Palestine ont en commun plusieurs caractéristiques liées à la lutte pour l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale à la lumière de grandes difficultés et défis, a-t-il indiqué.

Il a également rappelé la solidarité, le grand intérêt et le suivi par Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, de la dernière invasion de la mosquée Al-Aqsa par les forces d'occupation israéliennes.

M. Meziane, a, à cet égard, affirmé que le Royaume du Maroc n'a pas tardé à dénoncer ces attaques, exprimant sa ferme condamnation de la prise d'assaut de la mosquée par les forces d'occupation, de la fermeture de ses portes et de l'agression des fidèles sans défense à l'intérieur de la mosquée et dans ses espaces extérieurs, faisant de nombreux blessés.

Il a ajouté que le Royaume a condamné cette attaque flagrante contre la mosquée Al-Aqsa et sa place dans la conscience de la nation islamique à travers le monde, et dénoncé cette provocation systématique des fidèles palestiniens pendant le mois béni du Ramadan, affirmant que ces agressions renforcent les sentiments de haine et d'extrémisme et anéantissent les chances de relancer le processus de paix dans la région.