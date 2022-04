Algérie: Mise en garde contre "les prémices d'une guerre religieuse" suite aux pratiques de l'occupant sioniste à El-Aqsa

Alger — Le conseiller au cabinet de la présidence palestinienne chargé des affaires d'El-Qods, Me Ahmed Al-Rouidi a tenu l'occupant sioniste pour responsable de l'escalade orienté contre la mosquée d'El-Aqsa et les Palestiniens, mettant en garde contre "les prémices d'une guerre religieuse" se profilant à l'horizon et qui nécessite une réaction internationale urgente.

"La mise en garde contre une guerre religieuse émane des plans ourdis par l'occupant ", a averti Me Al-Rouidi dans un entretien à l'APS, affirmant que les autorités de l'entité sioniste "sont tenues pour responsable de l'escalade à El-Aqsa et non pas les Palestiniens, contrairement à ce qu'elles tentent de véhiculer, sachant qu'elles ont tenté avant le mois de Ramadhan de +diaboliser+ les gens d'El-Qods en faisant croire qu'ils sont à l'origine de la violence",

Il a appelé les nations arabe et islamique à "la solidarité pour protéger la mosquée d'El Aqsa et faire pression sur l'occupant pour cesser ses agressions et respecter le droit international et la tutelle jordanienne ainsi que le droit légal dans la mosquée d'El Aqsa".

"Les intrusions de l'occupant dans la mosquée qui ont débuté progressivement en 2003, se sont développées les cinq dernières années avant la survenance des incidents de vendredi dernier à l'origine des tensions croissantes", a-t-il dit.

Evoquant les tenants et aboutissants des dernières agressions sionistes sur la mosquée d'El Aqsa et les fidèles, le même responsable a indiqué que l'agression des forces de l'occupant sur les fidèles à la mosquée, vendredi après la fin des prières Tarawih, est une action préméditée pour permettre aux colons d'occuper les places de la mosquée le jour de vendredi à l'occasion des fêtes juives".

Il est naturel, ajoute M. Al-Rouidi, que la réaction des Palestiniens soit celle de défendre la mosquée, avant qu'ils affrontent une campagne de répression qui s'est soldée par l'arrestation de 645 personnes et par un grand nombre de blessés.

La division de la mosquée: inacceptable

Le Conseiller au cabinet de la présidence palestinienne chargé des affaires d'Al-Qods a soutenu que "l'occupation veut changer la réalité démographique et géographique, pas seulement d'El-Aqsa mais de son périmètre aussi, ce que le confirme l'évacuation forcée qui menace le quartier Cheikh Djerrah,Oued El Jouz et Salouane".

Il a affirmé, à ce propos, que "les Palestiniens ne toléreront pas que la division d'El Aqsa se répète, en dépit des grandes craintes quant à la réédition par l'occupant du scénario sanguinaire lors de sa division d'Al-Haram Al-Ibrahimi à Hébron, après avoir commis un massacre contre les Palestiniens".

Le responsable palestinien a rappelé les revendications de la partie palestinienne concernant El-Aqsa béni, à savoir la préservation du statut historique et juridique de la mosquée.

La sécurité de la mosquée est assignée aux gardiens palestiniens relevant du département des wakfs, a-t-il fait savoir, expliquant que "le déploiement des forces de l'occupation a pour objectif d'assurer la protection aux colons envahisseurs d'El Aqsa".

La partie palestinienne, poursuit M. Al-Rouidi, exige à ce que les fidèles musulmans puissent accéder en toute liberté à la Mosquée et l'ensemble des territoires palestiniens. La bande de Gaza et la Cisjordanie et les territoires de 1948 demeurent inaccessibles, compte tenu des mesures draconiennes imposées, a-t-il dit.

Pour la protection de la mosquée d'El Aqsa et préserver la sacralité du lieu, les Palestiniens exigent également d'arrêter ces incursions provocatrices.

Quant à la sacralité des lieux, le responsable a précisé que "la mosquée El Aqsa c'est l'ensemble des 144 donums (un donum = 1.000 mètres carrés) dont font partie les mosquées, les esplanades, les dômes, les minarets, voire les puits".

Il a rappelé dans ce sens, une résolution internationale de l'UNESCO affirmant qu'El Aqsa est un droit inaliénable aux musulmans seulement.

Pour ce qui est de l'action de l'autorité palestinienne au niveau internationale pour faire face à cette escalade, le responsable a précisé qu'elle est en contact permanent avec des parties internationales en coordination avec le royaume Hachémite. Des lettres ont été adressées à l'ONU, les Etats-Unis, l'Organisation de la coopération islamique (OCI), la Ligue arabe et la Russie appelant à l'arrêt immédiat des incursions.