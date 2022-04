Madagascar: Reconstruction, route, santé - La Banque mondiale débloque un demi-milliard de dollars

La délégation malgache à Washington fait d'une pierre deux coups. Le financement de projets routiers et de réponse à la pandémie, ainsi qu'un engagement sur le décaissement d'un fonds pour la reconstruction post-cyclonique y ont été actés.

Coup double. Sur son compte Twitter, Andry Rajoelina, président de la République, résume la première journée de son déplacement à Washington par "fructueuse". Lundi, le Chef de l'état a eu une réunion avec les patrons des institutions de Bretton Woods. Lundi, toujours, Madagascar a acquis des soutiens financiers à hauteur de près d'un milliard de dollars.

À la lecture du communiqué des événements de la journée de lundi, la première partie de l'enveloppe se chiffre à près de 535 millions de dollars. Il s'agit du financement de "deux projets récemment approuvés pour Madagascar", indique la missive. La signature pour officialiser la mise en marche de ces projets a, justement, été faite dans la capitale américaine. Une cérémonie sous la houlette du locataire d'Iavo-loha et de Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe. Ce dernier qui a officié dans la Grande île, il y a quelques années.

Le premier projet intitulé "Connecting Madagascar for inclusive growth", ou Connecter Madagascar pour une croissance inclusive sera financé à hauteur de 400 millions de dollars. Sa concrétisation portera sur "la réhabilitation et le revêtement d'un tronçon de 100 kilomètres de la RN31 entre Mangoaka et Bealanana et de 400 kilomètres de la RN10 [Route nationale (RN)]", rapporte le communiqué. L'objectif est d'améliorer la connectivité dans les zones ciblées, mais également, la résilience. Ici, il est question, notamment, de résilience face à l'insécurité alimentaire.

Aussi, le projet de Connecter Madagascar pour une croissance inclusive prévoit aussi, l'entretien de près de 500 kilomètres de routes locales à proximité de la RN10 et la R31, qui desservent les communes rurales adjacentes. Le communiqué motive le choix de la RN10 par le fait d'avoir un accès fiable et tout au long de l'année à la partie sud du pays qui est la plus touchée par l'insécurité alimentaire. Une ligne du Plan émergence du Sud y fait référence, justement. S'agissant de la RN31, sa réhabilitation "permettra de désenclaver une région agricole clé dans le nord-ouest".

Le second projet signé lundi, à Washington, porte sur "la préparation à la pandémie et de prestation de services de santé de base". Près de 135 millions de dollars seront affectés à son financement. Le but ici est de soutenir Madagascar "dans ses efforts pour renforcer sa préparation à la pandémie dans tous les secteurs et améliorer la prestation de services de santé de base et la qualité des soins", selon le communiqué.

Une partie de la somme pour financer les deux projets signés lundi, serait à rembourser. "La signature de ces deux projets confirme non seulement le dynamisme de la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale, mais témoigne surtout de votre intérêt et implication de votre institution dans le développement de notre pays", se félicite, le président Rajoelina.

La rencontre avec la directrice générale du Fonds monétaire international et le président du groupe la Banque mondiale est le principal objet du déplacement présidentiel dans la capitale américaine. Un rendez-vous qui s'est tenu lundi, également. "C'est une grande première dans l'histoire de Bretton Woods", souligne le communiqué rapportant l'événement. Ce serait la première fois que les patrons de ces deux institutions financières participent, ensemble, à une réunion au sujet des dossiers concernant un pays.

"Ce dialogue est essentiel pour assurer l'efficacité, la coordination et l'alignement des appuis proposés par les Partenaires Techniques et Financiers afin que la vision et les priorités de l'État malgache en matière de réforme des finances publiques soient comprises et soutenues", soutien t le présiden t de la République. Comme prévu, le financement du Plan national de redressement postcyclonique a été mis sur la table des discussions. La vulnérabilité de Madagascar face aux changements climatiques et ainsi, la nécessité du renforcement de sa résilience aurait été le principal argument mis en avant.

La plaidoirie présidentielle a, visiblement, fait mouche. Selon le communiqué conjoint de la rencontre, "la Banque mondiale a annoncé le déploiement de 415 millions de dollars, afin d'appuyer Madagascar dans la mise en œuvre de sa stratégie de redressement post-cyclonique". Les principaux secteurs financés seront la construction de routes, l'agriculture, ainsi que l'accès à l'électricité et l'eau. Selon une missive de la Banque mondiale, David Malpass, président de cette institution, a, néanmoins, fait quelques suggestions durant la rencontre avec le locataire d'Iavoloha.

"L'importance de diversifier l'agriculture et la nutrition loin du riz pour réduire les taux de retard de croissance sévères", suggère David Malpass. Le président du groupe de la Banque mondiale avance, aussi, l'idée de filets de sécurité sociale "ciblés et bien conçus", afin d'atténuer les effets inflationnistes de la guerre en Ukraine sur les ménages les plus vulnérables. La question énergétique a, également, été discutée. Outre la diversification du mix énergétique de Madagascar, "le président Malpass a souligné l'importance de s'éloigner des contrats énergétiques défavorables qui coûtent cher au budget et évincent des dépenses sociales essentielles", souligne le communiqué de la Banque mondiale.