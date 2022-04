Sénégal: Finances Publiques - La Côte d'Ivoire obtient 76,999 milliards de FCFA de bons et obligations du trésor

Dans le but de financer son budget, l'Etat de Côte d'Ivoire a obtenu la somme de 76,999 milliards de FCFA au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 91 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 5 et 7 ans, organisée le 19 avril 2022 sur le marché financier de l'UEMOA.

L'Etat ivoirien avait mis en adjudication 70 milliards de FCFA. Le montant global des soumissions est de 151,356 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 216,22%. Les soumissions retenues s'élèvent à 76,999 milliards de FCFA et celles rejetées à 74,357 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 50,87%. Les bons émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 19 juillet 2022. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Pour ce qui est du remboursement des OAT, il interviendra aussi le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 20 avril 2027 pour les titres de durée 5 ans et le 20 avril 2029 pour les OAT de 7 ans. Les investisseurs dont les soumissions sont retenues se retrouveront avec des intérêts au taux fixé à 5,20% l'an pour les OAT de 5 ans et 5,30% pour les OAT de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.