Sénégal: BRVM - Le cours de l'action Nestlé Côte d'Ivoire boosté par les bons résultats annuels de la société

Le cours de l'action Nestlé Côte d'Ivoire a été boosté au terme de la journée de cotation de ce mardi 19 avril 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à cause des bons résultats réalisés en 2021 par cette société opérant dans l'agroalimentaire.

Nestlé Côte d'Ivoire a, en effet, réalisé un résultat net de 21,268 milliards de FCFA en 2021 contre 20,899 milliards de FCFA en 2020. Le cours de cette action s'est établi à 7160 FCFA à la fin de la journée de cotation du 19 avril contre 6 665 FCFA le vendredi 15 avril 2022, soit une augmentation 495 FCFA. Nestlé Côte d'Ivoire occupe ainsi la tête du Top 5 des plus fortes hausses avec plus 7,43% à 7 160 FCFA). Elle est suivie par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,26% à 6 650 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 5,41% à 1 560 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,18% à 5 995 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 164 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 2 300 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 2 215 FCFA), BOA Mali (moins 3,57% à 1 350 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 2,36% à 6 200 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,13% à 4 600 FCFA). La valeur totale des transactions est de nouveau en hausse, passant de 183,532 millions de FCFA le 15 avril 2022 à 731,464 millions de FCFA ce mardi 19 avril 2022. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 15,497 milliards de FCFA à 6604,411 milliards de FCFA contre 6588,914 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 avril 2022. Celle du marché obligataire est toujours restée stationnaire à 7589,527 milliards de FCFA après deux journées de cotation. L'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,24% à 219,40 points contre 218,88 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 est en baisse de 0,12% à 167,42 points contre 167,62 points précédemment.