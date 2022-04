Cote d'Ivoire: Nommé Vice-Président - Alassane Ouattara qualifie Koné Tiémoko d'un " technocrate hors pair"

Tiémoko Meyliet Koné est le nouveau Vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été choisi le19 avril 2022 à Yamoussoukro par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara pour exercer cette fonction.

Le Président Alassane Ouattara dit-il, a été séduit par les qualités de ce haut fonctionnaire pour occuper ce poste. " C'est un technocrate hors pair, qui a occupé de hautes fonctions à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de (Bceao) et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que Gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement ", a fait remarquer Alassane Ouattara. Ajoutant que M. Koné est une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d' Ivoire.

" C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de Directeur de Cabinet du Premier Ministre de 2007 à 2010 avec rang de Ministre, de Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et enfin celle de Conseiller Spécial du Président de la République chargé des Affaires Economiques et Monétaires en 2010-2011 ", a déclaré le chef de l'Etat. Non sans manquer de relever que Koné Tiémoko est " un brillant économiste, un homme compétent et travailleur, qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fût une opération délicate "

" Enfin, c'est un homme de consensus et de probité, qui a toute ma confiance ", a-t-il conclu Pour rappel, l'une des innovations majeures de la Constitution du 08 novembre 2016 a été l'institution du poste de Vice-président de la République en son article 55 alinéa 2 qui stipule que le Président de la République choisit un Vice-Président de la République, en accord avec le Parlement. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel a confirmé que M. Koné remplit les conditions pour être nommé à ce poste.