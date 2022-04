Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Alassane Ouattara félicite tous les acteurs pour leur engagement

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a félicité tous les acteurs du dialogue politique pour leur engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir, le mardi 19 avril 2022, à l'occasion de son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), réunis en congrès à Yamoussoukro.

" Je voudrais féliciter tous les acteurs du dialogue politique pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir ", a déclaré le Chef de l'Etat. Alassane Ouattara les a exhortés à maintenir ce bon état d'esprit quelles que soient leurs divergences, " afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique ". Le Président de la République a relevé que la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage le pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de la société civile dans la vie politique nationale. Rappelant que ce sont 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile qui ont adopté le 04 mars dernier le rapport final du Dialogue politique. Avec ces avancées au niveau politique, le Chef de l'Etat a rassuré que la Côte d'Ivoire est en paix. " Une paix et une stabilité consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021 ", a-t-il souligné. Pour finir, Alassane Ouattara a indiqué que ces élections " inclusives dans notre pays depuis plus de 20 ans " ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés.