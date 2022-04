Cote d'Ivoire: Notation Financière - Nas Ivoire Holding obtient la note "BBB+" de Bloomfield Investment

Nas Ivoire Holding obtient la note de long terme "BBB+" (note d'investissement) de l'agence de notation Bloomfield Investment avec une perspective stable. Et à court terme, la note de A1 (note d'investissement), avec une perspective stable.

La restitution de ces notes à fait l'objet d'une cérémonie dans les locaux de Nas ivoire situés à Marcory, le mercredi 13 avril 2022. En présence de quelques membres des deux structures, Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment corporation a indiqué que la perspective rattachée à ces notes reste stable. Selon lui, les points ayant joué à la faveur de Nas Ivoire Holding sont entre autres une progression de ses indicateurs de performance sur la période 2017 à 2021, à l'exception de l'exercice 2020. Où l'impact négatif de la crise sanitaire lié à la Covid-19 s'est fait ressenti, en raison de la baisse importante du trafic aérien.

Ceci dit à l'en croire, la capacité à rebondir de Nas Ivoire est très grande. " Avec un management qui est très solide, une stratégie de développement importante, une flexibilité financière qui est également importante et des perceptives qui sont très grandes avec notamment l'agrandissement de l'aéroport d'Abidjan, la construction de l'aéroport de San Pedro et d'autres aéroports dans le pays, donne des perspectives de revenus qui sont assez importants ", a-t-il souligné. Ajoutant donc que BBB+, la note de risque modéré qu'a obtenu Nas Ivoire montre bien que les fondamentaux de cette entreprise sont solides et même en période de crise, elle a la capacité d'absorber les chocs extérieurs. Nas Ivoire bientôt en bourse pour mobiliser 35 milliards de Fcfa. C'est pourquoi il salue l'introduction en bourse de Nas Ivoire Holding prévue à court terme, visant à mobiliser des ressources d'un montant total de 35 milliards de Fcfa, à travers la cession de 35% du capital social.

Cette opération dit-il, devrait permettre de financer les projets d'investissements de la filiale (en lien avec l'extension de l'aéroport) dont la réalisation contribuerait in fine, dans un environnement politique et sécuritaire stable, à améliorer la rentabilité et la trésorerie de Nas Ivoire Holding. Se réjouissant de cette note obtenue par son équipe, Ekra Jean-Louis, président du conseil d'administration de Nas Ivoire, a relevé que c'est une invitation à mieux faire. " Pour nous, c'est une étape. J'ai confiance aux équipes qui sont habituées aux challenges.

Je peux vous rassurer que vous avez affaire à une équipe déterminée à aller de l'avant à l'effet d'améliorer cette note. C'est un challenge que nous allons relever ", a rassuré le Pca. La note "BBB+" sous-tend, faut-il le rappeler, des facteurs de protection appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. Créée en 2015, Nas Holding Sa, est la holding de la société Nas Ivoire SA, délégataire du service public d'assistance en escale à l'aéroport Fhb d'Abidjan. Bloomfield Investment Corporation est fondée en 2007. Elle est la première agence de notation panafricaine agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés financiers (Crepmf).