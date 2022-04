Cote d'Ivoire: Lle village de Saoundi à 30 Km de Bouaké se dote d'un centre polyvalent de 300 places

Le village de Saoudi à 30 Km de Bouaké a désormais son centre polyvalent. D'une capacité de 300 places, le centre a été inauguré le samedi 16 avril 2022 par la Mutuelle pour le développement de Saoundi (Mudesa). C'était en présence des cadres, des jeunes, des femmes et de la chefferie du village, mobilisés en grand nombre pour l'occasion,

Au dire de Daouda Diabaté, président de la Mudesa, cette infrastructure essentielle pour la communauté villageoise de Saoundi, servira de salle de réunion et de spectacle pour toutes les forces vives dudit village, mais également des villages environnants. Ce sera aussi un espace de retrouvailles pour renforcer les liens entre les différentes communautés.

En outre, Daouda Diabaté a dans son discours, exhorté les uns et les autres à cultiver l'amour du prochain et l'entente qui sont, selon lui, les bases de tout développement harmonieux. Il a aussi invité les cadres et les différentes communautés du village, à travailler main dans la main pour favoriser le développement de Saoundi.

Pour leur part, l'ambassadeur Philibert Glégleaud, représentant la ministre d'Etat Kandia Camara, haut patronne de la cérémonie et M. Déto, représentant le parrain, Assahouré Konan Jacques, Directeur Général du Trésor, parrain de la cérémonie, ont respectivement salué la construction de ce nouveau centre polyvalent qui viendra selon eux, renforcé la cohésion entre les fils et les filles de Saoundi. Ils ont également salué les initiatives et actions menées par la Mudesa en faveur du développement du village de la localité.

Cette cérémonie d'inauguration a été marquée la coupure symbolique du ruban, la visite guidée du centre polyvalent et une séance de planting d'arbres.

Créée officiellement en 2001, la mutuelle pour le développement de Saoundi a pour mission le développement socio-économique et culturel du village. Depuis sa création, la MUDESA a réalisé l'électrification et l'adduction en eau potable du village, la construction du centre de santé, le lotissement et la construction du nouveau centre polyvalent.