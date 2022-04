Algérie: Chanegriha - Accorder un intérêt particulier aux Forces navales pour en faire une véritable force de dissuasion

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a mis l'accent, mardi, sur l'intérêt "particulier" accordé aux Forces navales consistant à rehausser constamment leurs capacités opérationnelles et de combat et d'en faire une "véritable force de dissuasion", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans la dynamique de ses visites aux différentes composantes de l'ANP, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a effectué, ce mardi 19 avril 2022, une visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces Navales.

Cette visite, note la même source, "reflète l'intérêt permanent accordé par le Haut Commandement de l'ANP "au contact direct avec les personnels, et à l'écoute de leurs préoccupations relatives aux conditions de vie et de travail, notamment en ce mois sacré de Ramadhan".

Au cours de cette visite, le Général de Corps d'Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du Commandement des Forces Navales, où il a prononcé une allocution d'orientation, qui a été suivie via visioconférence, par l'ensemble des unités relevant de ce Commandement.

A cette occasion, il a mis l'accent sur l'intérêt particulier accordé par le Haut Commandement de l'ANP à nos Forces Navales, au regard de leur importance en tant que composante incontournable dans le processus de règlement des conflits modernes".

Il a ajouté que "dans cette optique et dans la mesure où notre pays possède des façades maritimes qui s'étendent sur plus de 1200 kilomètres, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a accordé, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, un intérêt particulier à nos Forces Navales", ajoute le communiqué.

"Cet intérêt qui se traduit notamment par le souci d'augmenter constamment les capacités opérationnelles et de combat de nos Forces Navales, dans la mesure où celles-ci constituent un élément essentiel de notre dispositif de défense et un facteur crucial dans la défense de nos eaux territoriales contre toutes formes de menaces et de dangers, à l'instar de l'immigration clandestine et de la contrebande, mais aussi dans la protection de nos ressources halieutiques", a-t-il souligné.

Le Chef d'Etat-major a fait savoir que "cette attention particulière vise également à redonner la considération à la marine algérienne qui était, durant les siècles passés, au faîte de sa gloire, en ce qu'elle était l'incontesté maître des mers et une force redoutable dans le bassin méditerranéen".

Au terme de cette réunion, le Général de Corps d'Armée a longuement écouté les interventions et les propositions des cadres et des personnels du Commandement des Forces Navales, avant de donner des orientations et des instructions portant, en somme, sur l'impératif de la préservation et l'emploi rationnel des matériels en dotation, ainsi que la protection de notre pays contre tous les fléaux à l'image de l'immigration clandestine, le narcotrafic et le pillage de nos ressources halieutiques", affirme la même source.

Auparavant, et après son accueil par le Général-Major Mahfoud Benmedah, Commandant des Forces Navales, le Général de Corps d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid "Boudjemâa Souidani", dont le siège de ce Commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha sur son âme pure et sur celles de nos valeureux Chouhada", note le communiqué du MDN.