Sénégal: Accord de Paris - Le GGGI accompagne les pays dans la mise en œuvre de l'article 6

Dakar — L'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) lance un projet de conception d'approches politiques pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris sur le climat, a t-on appris de sa représentante-résidente, Assana Magagi Alio.

"La COP 26 de Glasgow aura permis des avancées significatives sur la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat. C'est le cas en particulier de l'article 6 un enjeu clé de ces négociations depuis plusieurs années et dont les règles ont été approuvées", a-t-elle rappelé. Cette disposition vise à encadrer les mécanismes de coopération entre les différents acteurs de la transition écologique, dans le but d'aller au-delà des engagements volontaires des pays à travers leurs CDN. Mme Alio intervenait, mardi, au cours d'une session de formation des acteurs de la lutte contre les changements climatiques sur l'article 6 dans le cadre du projet de conception d'approches politiques, initié par GGGI. Le Centre s'engage dans une série de session de formation pour sensibiliser les parties prenantes au processus de mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national (CDN) dans le cadre du projet de conception d' approches politiques sur l'article 6 de l'Accord de Paris, a avancé la représentante-résidente. Au regard des opportunités d'échanges de droit d'émissions identifié au niveau national, il est "nécessaire de mettre en place une infrastructure robuste pour accompagner la mise en œuvre d'un programme d'assistance technique et de renforcement de capacités techniques des principales parties prenantes y compris leur implication pour la réalisation des CDN", t-elle estimé. Il est essentiel que "nous maitrisions les mécanismes de la CDN en particulier au niveau national. Cela va permettre aux principales parties prenantes au Sénégal de tirer profit des connaissances sur les émissions mondiales en participant aux négociations au niveau mondial sur le financement de l'adaptation", a t-elle dit.

"La tarification du carbone va de pair avec la transparence. Notre mobilisation, aujourd'hui, traduit l'importance de la gestion qui serait traitée et ses enjeux sur le développement économique et social du Sénégal", a-t-elle laissé entendre. "Dans toutes les juridictions mondiales, nous voyons des systèmes d'échanges de droit d'émissions qui fonctionnent à tous les niveaux du gouvernement. Ces échanges nous permettent de couvrir au niveau mondial, le taux de 54% du produit intérieur brut (PIB)", a indiqué Assana Magagi Alio. Ainsi, "la phase 2 de ce projet de conception d'approches politiques relatives à l'article 6 permet la mise en place de mécanismes de tarification de carbone qui peuvent entrainer les changements transformationnels dans le processus de développement sobre en carbone à long terme de l'économie nationale", a-telle fait remarquer. Cet atelier est le premier dune série de sessions mises en œuvre par GGGI pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de l'article 6. Des sessions seront organisées pour aborder les règles de base de cet article, la gouvernance des marchés de carbone et les contrats d'achats entre autres, a assuré Assana Magagi Alio.