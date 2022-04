Togo: Paulo Duarte, coach des Eperviers, commente - " C'est un groupe équilibré mais il faut compter avec le Togo "

A peine le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 effectué, le technicien portugais des Eperviers du Togo, Paulo Duarte a donné son avis sur ce groupe B de cette campagne qualificative.

Pour l'ancien coach des Etalons du Burkina Faso et des Panthères du Gabon, devenu coach des Eperviers du Togo depuis Août 2021, il s'agit à d' " un groupe équilibré ", avec des équipes qu'il dit connaitre " très bien ". Ainsi, parlant du Burkina Faso qui se présente comme l'une des forces de ce groupe, M. Duarte a indiqué que c'est " une équipe avec qui j'ai travaillé, un groupe que j'ai construit pendant 8 ans. Une équipe formée parfaitement avec mon ADN. Des joueurs de qualité, une équipe forte offensivement qui a de très bons attaquants, qui a un terrain synthétique avec beaucoup de vent, une équipe qui a beaucoup progressé ces six dernières années dans le football africain ".

Toutefois, poursuit-il, " dans le football il n'y a pas de choses difficiles ni de choses faciles. Quand on pense que c'est facile, c'est difficile et quand on pense que c'est un match difficile, c'est facile. Chaque match a son histoire, chaque adversaire a une histoire ".

Parlant du groupe qu'il a sous la main pour cette campagne des éliminatoires de la CAN 2023, Paulo Duarte informe, " on n'a pas peur de quelqu'un. On est une équipe en construction, en pleine évolution. Nous sommes une équipe qui commence à grandir, qui est rentrée dans l'esprit de la victoire. Sur les derniers matches, on a fait six victoires et deux nuls. Il faut compter avec cette équipe du Togo, la force et la mentalité très solide et incroyable de ce groupe. C'est un groupe équilibré mais il faut compter avec le Togo. Et nous, on doit compter aussi avec tous les adversaires. Que Dieu nous donne la piste et le chemin de la Coupe d'Afrique ".