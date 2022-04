Sénégal: "Sadio Mané, attaquant de pointe lui va très bien", Jurgen Klopp entraîneur Liverpool

Auteur de très belles performances ces derniers matchs, Sadio Mané est le principal détonateur de Liverpool.En interview avec Liverpool Echo en prélude du prochain match entre Liverpool et Manchester United, l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp est revenu sur la belle forme du Lion. Pour Klopp, Sadio Mané est revenu de la CAN très affaibli physiquement et il a fallu un peu de temps pour retrouver progressivement un bon Sadio Mané : " Sadio a eu des difficultés physiques depuis son retour de la CAN. Il ne pouvait pas utiliser son immense potentiel physique tous les derniers matchs. Avant le match contre City, je pensais qu'on avait retrouvé physiquement Sadio et c'est pourquoi il a pu jouer le match qu'il a fait. "Sur son nouveau rôle d'attaquant de pointe, Klopp est ravi de la performance de Mané, et ne l'associe pas du tout à un " effet Luis Diaz " comme la presse britannique veut le faire ressortir : " Je connais Sadio depuis près de six ans, et il n'a jamais eu besoin de concurrence pour être la meilleure version de lui-même. Je ne suis pas sûr que faire venir Luis ait affecté son jeu. Mais jouer au centre convient aussi très bien à Sadio."

Les négociations ont démarré pour une prolongation avec augmentation de salaire:

Sadio Mané est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool, et ce depuis plusieurs saisons déjà. C'est d'ailleurs pour cela que le club de la Mersey veut tout faire pour le garder le plus longtemps possible.Le Sénégalais est sous contrat jusqu'en juin 2023 et serait déjà entré en négociation avec la direction des Reds pour une prolongation avec augmentation de son salaire, selon 'Football Insider'.L'objectif du club britannique serait de garder le joueur de 30 ans jusqu'à la fin de sa carrière, soit cinq années de plus au moins. La source citée affirme également que le souhait de Mané est de rester.Pour sa sixième saison en tant que joueur de Liverpool, l'ancien joueur de Southampton a déjà accumulé 259 matchs officiels et 115 buts. Depuis le début de la saison, il a trouvé le chemin des filets à 18 reprises en 41 apparitions, dont 36 comme titulaire.