Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Les Éléphants retrouvent les Chipolopolos

La Confédération africaine de football (Caf) a procédé, mardi 19 avril 2022, à Johannesburg, au tirage au sort du dernier round des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can) qu'abritera la Côte d'Ivoire, l'année prochaine.

L'ex-international ivoirien Salomon Kalou et le Sud-Africain Lucas Rabede ont prêté main-forte à Samson Adamu, le directeur des compétitions de la Caf, pour la composition des poules. 48 pays qualifiés pour cette étape ont été répartis en 12 groupes de 4 équipes dans lesquels les 2 premiers de chaque groupe pourront disputer les phases finales de la 34e édition de la Can. Sauf que dans le groupe de la Côte d'Ivoire, pays organisateur donc qualifié d'office, un seul pays pourra obtenir le billet pour Abidjan. Logés dans le groupe H, les Éléphants retrouvent les Chipolopolos de la Zambie. Le dernier face-à-face entre les deux équipes remonte à 2012, lors de la finale de la Can au Gabon. Entraînés, à l'époque, par Hervé Renard, les Zambiens avaient remporté leur première Can en dominant les Ivoiriens dans les épreuves des tirs au but.

La Côte d'Ivoire étant qualifiée d'office, la Zambie jouera sa qualification contre les Comores et Lesotho. Dans le groupe A, le Nigeria, grand favori, en découdra avec la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et le vainqueur entre Sao Tome et Iles Maurice. Dans le groupe B, le Burkina Faso sera aux prises avec le Cap Vert, le Togo et l'Eswatini. Le Cameroun essayera de dompter le Kenya, la Namibie et le Burundi dans le groupe C. Les Pharaons d'Égypte, finalistes malheureux de la dernière édition, vont essayer de se refaire un moral en s'imposant dans le groupe D qu'ils partagent avec la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Les Black Stars du Ghana tenteront de briller devant les Malgaches, les Angolais et les Centrafricains, après leur décevante prestation au Cameroun pour n'avoir pas réussi à franchir la phase des poules.

Les champions d'Afrique 2019, l'Algérie, la plus grosse déception de la Can 2021, ne badinera pas face à l'Ouganda, au Niger et à la Tanzanie dans le groupe F. Dans le groupe G, le Mali aura fort à faire devant le Congo, la Gambie et le Soudan du Sud. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe I en compagnie du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan. La Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana vont s'affronter dans le groupe J. Le Liberia, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Maroc sont dans le groupe K, quand dans le groupe L, le champion en titre, le Sénégal, va rugir afin de s'assurer son billet pour l'expédition ivoirienne. Il sera face au Bénin, au Mozambique et au Rwanda. Les éliminatoires débutent en juin 2022, avec les deux premières journées. La Can 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire, du 23 juin au 23 juillet 2023.