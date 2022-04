Afrique: Fête de Pâques - Des vivres offerts au village SOS d'Abobo et au Centre Remar

A l'occasion de la fête de Pâques, la Fondation Ked a fait montre de sa générosité à l'endroit des pensionnaires du village Sos d'Abobo et du centre Remar de Yopougon. Ces deux centres ont en effet reçu des dons en vivres, composés de riz, de sardines, de tomates, de pâtes alimentaires, d'huile et de boissons non alcoolisées.

La remise officielle a eu lieu, le vendredi 15 avril au centre Remar, et le samedi 16 avril, au village Sos d'Abobo, Pour Edwige Diety, présidente de la Fondation Ked, ce don a pour but d'offrir un petit sourire aux personnes en situation de vulnérabilité afin de leur permettre de célébrer la Pâques dans la gaieté. " La fête de Pâques, au-delà de la célébration religieuse est aussi un moment de partage et de convivialité. Il était donc important pour la fondation d'offrir ce petit sourire à travers ces dons, aux personnes en situation de vulnérabilité afin de leur permettre aussi de célébrer la Pâques dans la gaieté " a-t- elle soutenu.

Avant de rappeler que sa fondation a, à son actif, plusieurs actions. Notamment la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires, l'appui aux organisations féminines par des activités génératrices de revenus. Au village Sos d'Abobo, la cérémonie a pris une allure de fêtes. Le village SOS d'Abobo, en effet, a pour particularité d'offrir un cadre affectif et éducatif stable pour les enfants orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents pour des raisons familiales. Le Centre Remar, quant à lui, est une structure chrétienne, qui s'occupe des personnes marginalisées par la société du fait d'une maladie, de la drogue, du sida ou de la pauvreté. Après ces deux structures, la fondation Ked envisage de mettre le cap, jeudi prochain sur la mosquée Salam du Plateau pour un don destiné aux musulmans issus de familles vulnérables.