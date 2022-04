Cote d'Ivoire: Musique tradi-moderne bété - " Djélé Système " et " Bown Wéli " font le show à Yopougon

Pour ce week-end pascal, l'allocodrôme de Yopougon s'est mis à l'ère de la musique tradi-moderne de l'Ouest ivoirien. Cet espace de convivialité a, en effet, accueilli dans la soirée du samedi 16 avril, la deuxième édition du "Face-à-face musical" du Grand Ouest. Un duel qui a mis en compétition deux groupes artistiques de jeunes . Il s'agit de "Djélé Système" face à "Bown Wéli".

Le premier cité vient de la région du Lôh-Djiboua et l'autre de la région du Gôh. "Un affrontement" de deux formations artistiques douées dans l'art oratoire et bien connues dans leurs régions respectives pour la qualité de leurs prestations qui attirent toujours du beau monde.

Pendant plus de deux heures, le "Djélé Système" et "Bown Wéli" ont tenu le public en haleine dans une ambiance de mélodies, de danses, de sons et de lumières. L'ambiance, mais aussi l'émotion étaient au rendez-vous de ce rassemblement festif.

Le public en phase avec les acteurs sur la scène reprenait en chœur des refrains populaires. Les plus émotifs n'ont pu retenir leurs larmes, évoquant la profondeur et la tristesse de certains textes. Après l'édition inaugurale réussie de 2019, la structure Ozoua Communication, à l'initiative de ce show, vient de réussir un autre grand coup.

" Cette année, le thème parle de la cohésion sociale et de la paix. On veut montrer à travers ce thème que par la musique comme le sport, on peut arriver à renforcer la cohésion, la paix, entre les populations. C'est un message fort que nous souhaitons lancer à travers ce concept de "Face-à-face musical" qui est beaucoup plus amical et fraternel que ce qu'on peut penser. Je suis la seule femme promotrice d'événements de la région du Gôh qui a réussi à le faire ", a expliqué Bika Rachel, promotrice de l'évènement.