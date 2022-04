Madagascar: Electricité - Les coupures alternées persistent sur le RIA

Les coupures d'électricité amènent également des coupures d'eau dans certains quartiers.

Les travaux de réparation et de remise en état, toujours en cours, des groupes à Andekaleka et à Ambohimanambola sont à l'origine de coupures d'électricité alternées sur le Réseau Interconnecté d'Antananarivo.

Depuis quelques jours, notamment depuis la fin de la semaine dernière, les coupures d'électricité se sont intensifiées et sont redevenues plus fréquentes dans plusieurs quartiers de la capitale et des environs. Les explications fournies par la société nationale d'eau et d'électricité JIRAMA indiquent les travaux de réparation, toujours en cours, des groupes à Andekaleka et à Ambohimanambola comme étant à l'origine de ces coupures d'électricité alternées sur le Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA) aux heures de pointe. Rappelons que les groupes d'Andekaleka concernés par les travaux de réparation devaient produire jusqu'à 30 MW chacun.

Les travaux en question se poursuivent et sont menés de jour comme de nuit par les équipes techniques, indique la JIRAMA. En attendant que le gap au niveau de la production d'électricité soit comblé avec l'achèvement des travaux de réparation, les usagers devront encore prendre leur mal en patience. Le rétablissement de l'alimentation en électricité du RIA dépendra ainsi de la durée des travaux.

Hier, les coupures ont touché quasiment l'ensemble des quartiers du Grand Tana et des environs, de 17h30 à 20h15. Etaient concernés les quartiers du centre-ville et des environs, jusqu'aux axes périphériques : d'Ambanitsena jusqu'à Manjakandriana, à Arivonimamo-Miarinarivo-Ampefy- Soavinandriana, en passant par Sabotsy Namehana-Manandriana-Antsofinondry et les localités environnantes.

Les coupures d'électricité ayant une incidence sur l'alimentation en eau en raison de l'inactivité des stations fonctionnant à l'énergie électrique, des coupures d'eau pourraient également survenir, amenant les usagers à s'y préparer, non sans mal...