Madagascar: Réhabilitation de pistes rurales - Un plan de gestion environnementale et sociale pour Itasy et Vakinankaratra

Les projets d'infrastructures, menés dans une optique de développement durable, doivent considérer l'aspect environnemental et social, selon l'Etat. Dans les régions Itasy et Vakinankaratra, l'entreprise chargée des travaux routiers a élaboré un plan PGES-E.

Identifier et atténuer les impacts négatifs potentiels du projet de réhabilitation de pistes rurales dans les régions Vakinankaratra et Itasy. Tel est le principal objectif du Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l'Entreprise (PGES-E), développé par Harold, l'entreprise en charge de la mise en œuvre du projet. Selon le document présenté par le projet CASEF (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière), le plan vise à favoriser la concrétisation de tous les engagements du projet vis-à-vis de l'environnement et des communautés riveraines, à préciser les problématiques environnementales et les procédures pour les gérer, à déterminer les responsabilités du personnel clé ; à communiquer les informations sur la mise en œuvre du projet et les obligations environnementales aux autorités et aux citoyens ; et de servir de guide dans l'élaboration du programme de gestion des impacts environnementaux et sociaux. D'après les promoteurs de l'entreprise Harold, les préoccupations environnementales et sociales liées au projet d'infrastructures concernent la pollution, la gestion des déchets, le conflit sur les ressources en eau, la biodiversité, et l'intégration sociale du projet de santé et de sécurité.

Travaux. À noter que les travaux en question sont mis en œuvre au niveau de quatre pistes rurales. Dans la région Vakinankaratra, il s'agit de l'axe reliant les communes Betafo - Ambatonikolahy (Farihimena) et celle reliant Antsapanimahazo et Ambohitrandriana ainsi que le croisement vers la carrière Ambohibary Sambaina dans le district Antsirabe II. Pour la région Itasy, les pistes concernées sont sur l'axe reliant les communes Miarinarivo et Ambatomanjaka, et celle reliant les communes Soavinandriana et Mananasy. Selon les promoteurs du projet, la réhabilitation des pistes désenclave les zones de production sélectionnées pour leur potentiel économique. Celles-ci ont été choisies grâce à leurs capacités productives, au nombre de producteurs actuels et potentiels, à la possibilité de réduction des coûts de transport, et au nombre d'acheteurs potentiellement intéressés par la zone. " Le désenclavement des zones desservies par les pistes à réhabiliter permettra une meilleure circulation des produits et des personnes dans les Régions ", a indiqué le CASEF.

Gestion des plaintes. Comme de nombreux projets d'infrastructures routières, la réhabilitation des pistes rurales peuvent faire l'objet d'éventuelles plaintes, selon l'Entreprise Harold. " Nous mettons à la disposition des travailleurs et des communautés locales des cahiers de doléances. La mise en place de cahier de doléance au niveau des fokontany et communes constitue les points d'accès des individus ou communautés pour le dépôt de leurs plaintes. À chaque cas de plainte, un Comité de Régulation des Litiges (CRL) sera créé et aura pour rôle de facilitateur et de prise de décision dans le traitement des litiges.

Le règlement des plaintes et litiges doit se faire de manière transparente et égalitaire. Le règlement des litiges se fait d'abord à l'amiable et par étape. Les plaintes non résolues au niveau de base seront transférées au niveau supérieur ", ont indiqué les représentants de l'entreprise. D'après leurs propos, le délai de traitement d'une plainte ne devrait pas excéder 30 jours, sauf si la procédure requiert l'intervention d'autres acteurs ou des recoupements spéciaux ainsi que des traitements particuliers.