Madagascar: Université d'Antsiranana - Un nouveau souffle de " Varatraza " avec le Pr Kall Briant

Nouvellement élu à la présidence de l'Université d'Antsiranana, le Pr Kall Briant entend incarner la nouvelle jeunesse antsirananaise : avide de connaissance intellectuelle, travailleuse et mue par la soif de la transparence.

" Être élu à ce poste a nécessité des années de travail acharné et ce n'est pas fini, la vie est un apprentissage continu ". Propos pleins d'humilité du Pr Kall Briant suite à son élection à la tête de l'Université septentrionale de la Grande île. Outre cette humilité qui lui a valu le respect de son corps, ce trilingue qui avait décroché son habilitation à diriger des recherches en 2015, à l'âge de 40 ans à l'époque, est ce qu'on dirait un self-made man de la recherche.

À ce titre, il a gravi les échelons en commençant par être Maintenancier libre en informatique et en électronique. Il a occupé le poste de Responsable du laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences de l'Université d'Antsiranana avant de devenir Doyen de ladite faculté durant deux mandats successifs. Il se hisse à la présidence de l'Université en étant vice-président pendant deux mandats successifs. Son élection à la tête de cet établissement serait ainsi la suite logique de son parcours professionnel.

Ce, après une longue réflexion sur " une vision plus ouverte, globale, inclusive et transparente de l'Université dans le long processus de développement de la région en particulier, et du pays en général ". En effet, le nouvel homme fort de l'Université d'Antsiranana prône la continuité et la rupture à la fois. " Il faut se dépeindre de cette image négative que nous avons auprès de la société : grève, indiscipline, etc... Nous travaillerons pour redorer l'image des enseignants-chercheurs mais aussi des étudiants ", nous a-t-il confié.

Must. L'ouverture fait également partie du leitmotiv du nouveau président de l'Université d'Antsiranana. Une ouverture qui entend cibler toutes les parties prenantes, surtout les fils et filles des régions SAVA et DIANA. Ce, pour le développement de l'établissement d'enseignement supérieur. " Nous ne pourrons pas tout faire, nous faisons appel à toutes les parties prenantes pour le développement de notre Université, celle que l'on appelle notre maison commune ", a-t-il lancé. Ce, dans l'objectif de " valoriser les formations en offrant un meilleur cadre de vie aux étudiants ".

Ce qui est tout à fait juste étant donné le piteux état dans lequel vivent les étudiants des campus universitaires du pays, dont celui d'Antsiranana. Le dernier et non le moindre, le Pr Kall Briant fait de la paix sociale une mission prioritaire dont la mise en œuvre devrait se faire avec l'État central si l'on s'en tient à ses dires. " La paix sociale est une requête qui revient en boucle à chaque élection mais qui est nécessaire. Comment peut-on penser à une paix sociale lorsque nos collègues de travail du PAT (Personnel Administratif et Technique) ne reçoivent pas leur salaire pendant quatre mois ?

Comment peut-on espérer des résultats efficaces lorsque les étudiants n'ont pas les conditions nécessaires pour étudier sereinement ? ", a-t-il demandé. Avant de conclure " certes, c'est un problème commun à toutes les universités et qui date de plusieurs années mais il n'est jamais superflu de faire appel à l'État central pour aider les universités publiques. Il y va de notre futur ".